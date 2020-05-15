Akşener: Cumhurbaşkanı tüm milletin temsilcisidir

Duayen gazeteci Uğur Dündar’ın TELE1’de yayınlanan Demokrasi Arenası’na konuk olan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, iktidar ve TBMM’deki Cumhur İttifakı’na yönelik yaptığı Memleket Masası çağrısına verilen tepkilere yanıt verdi.

Akşener şunları söyledi:

*Biz İYİ Parti olarak Suriye meselesinde de Sayın Erdoğan’ın liderdiğinde ister aynı masanın etrafından ister tek tek toplamasını önermiştim. Çünkü Suriye meselesi Türkiye’nin meselesi…

*Dolayısıyla önerilerimizi fikirlerimizi paylaşmanın ve o masanın etrafında ister tek tek ister bir arada verilecek bir fotoğrafın yurt dışında çok önemli tesiri olabileceğini düşündüğüm için önermiştim. O kabul görmedi.

*Şimdi corona ile uğraşıyoruz, bir salgın ile uğraşıyoruz. Türkiye maalesef çok kırılgan bir ekonomi ile yakalandı bu salgına.

*211 bine yakın işletme zorunlu olarak kapandı. Peyderpey açılmaya başlandı ama bunların hizmet sektörü ağrılıklı işletmelerdi bunlar. Ağırlıklı olarak garsondu hizmet sektöründe yer alan insanlardı. Hem işletmeciler, esnaf açısından bunların 2 ile 11 arasında değişen çalışanları var esnaf müşteriyi nereden bulacak bu çalışanları nasıl yeniden işe alıp çalıştıracak gibi pek çok sorunumuz var.

*Ekonomi zaten kırılgandı ve biz böyle bir durumda yakalandık.

*Şimdi daha önce damat bakanın Londra bize saldırıyor sözü ortaya çıkmadan önce de ben benzer bir çağrıda bulunmuştum. Sayın Erdoğan’ın iki şapkası var biliyorsunuz biri AK Parti Genel Başkanı şapkası diğeri Cumhurbaşkanlığı şapkası…

*Memleket Masası’nı ise madem Londra bize saldırıyor, madem üst akıl bizim ekonomimizi göçertmek üzere saldırıyor o zaman burada bir Memleket Masası kuralım, dijital iletişim üzerinden ister hepimiz aynı anda isterse Sayın Erdoğan, tek tek hepimizin fikirlerini almak kaydı ile bir toplantı yapmasını bizleri dinlemesini talep ettim.

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