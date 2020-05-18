Akşener’den 19 Mayıs mesajı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 19 Mayıs’a özel kaleme aldığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Büyük Türk Milleti;

19 Mayıs 1919, üzerinde kara bulutlar dolaşan Türk Milleti'nin ufuktan doğan güneşidir. Vatanın ve milletin, yedi cepheden kuşatılmışken, zincirleri kıran başkaldırıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının derme çatma bir gemiyle çıktıkları bu kutlu yolculuk, bugünün modern Cumhuriyetinin temel taşıdır.

Edirne'den Kars'a, Akdeniz'den Karadeniz'e istiklale kavuştuysak, istikbalimizi tayin edebiliyorsak, bunu Bandırma Vapuru'nun yolcularına borçluyuz. Türk Milleti doğru önder ile neleri başarabileceğini 19 Mayıs'ta tarihe bir kez daha not düşmüştür. 19 Mayıs 1919 siyaset üstü bir tarihtir. Milletimize sevinçte ve kederde, bugünde ve yarında, ortak olduğumuzu, yüreklerimizin birlikte attığını haykırır. Unutmayalım ki, her ahval ve şeraitte AYNI GEMİDEYİZ. Başta büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere o kutlu serüvenin ve istiklal harbimizin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun. Türk milleti var olsun.”