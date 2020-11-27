Akşener’den erken seçim açıklaması: 2023’e götüremez

Trabzon'un Beşikdüzü ilçesine ziyarette bulunan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partililer tarafından meşalelerle karşılandı. Akşener, ilk olarak Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun'la bir araya geldi, ardından Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ı ziyaret etti.

“BİZ ALIŞTIK BU TÜR İŞLERE”

Yerel seçimlerden sonra düzenli olarak ayda bir bu sisteme ateş edildiğini belirten Akşener “Yerel seçimlere CHP ve İYİ Parti bir ittifak halinde gittik, bazı çevreler tarafından olmayacağı düşünülen güzel sonuçlar alındı. İki parti arasında nasıl güzel işbirliği yapıldıysa öyle de güzel sonuçlar alındı. Ankara, İstanbul bu işbirliğinin örneklerinden. Yerel seçimlerinden sonra ayda bir bu sisteme ateş eden tavırlarla karşılaşıyoruz. Biz alıştık bu tür işlere, uzmanı olduk” diye konuştu.

“MİLLET İTTİFAKI'NIN RUHUNA UYGUN ÇALIŞMALAR YAPTIK”

Akşener'in ziyaretinden dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Beşikdüzü Belediye Başkanı Ramis Uzun, “Biz 2019'daki yerel seçimlere Millet İttifakı'yla beraber girdik. Millet İttifakı'nın ruhuna uygun çalışmaları ilçemizde yaptık. Belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla bu ilçeyi güzel bir ilçe yapmak için gece gündüz çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz” dedi.

“BU HAFTAKİ KONUŞMAM ASGARİ ÜCRET ÜZERİNE”

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Trabzon ziyaretlerine Yomra ilçesinde devam etti. Akşener, burada asgari ücret ile ilgili “Bu haftaki konuşmam asgari ücret üzerine. Asgari ücret yeterli değil. Doğru dürüst bir çerçeve çizilmesi lazım. İYİ Parti olarak onu çalışıyoruz. Bu hafta iktidar partilerine asgari ücreti şu kadar yapmalısınız diyeceğim” açıklaması yaptı.

ERKEN SEÇİM AÇIKLAMASI

Akşener, daha sonra İYİ Partili Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık’ı ziyaret etti. Erken seçim sorusunu yanıtlayan Akşener, Abdulhamit Gül’ün reform açıklamasıyla cevap verdi.

Akşener, şunları söyledi:

* Reformların yapılacağı söylendi, Erdoğan destek çıktı. O arada damat gitti, dolar 1 lira düştü.

* Kayınpeder konuştu dolar tekrar çıktı. Şehirlerin yetiştirdiği siyasetçilere, o şehirlere duyduğum saygıdan laf etmemeye özen gösteririm.

* Demek ki ekonomide sorun var. Öğretmenler mevsimlik işçi haline çevrildi. Trabzon’da işsiz gençler var.

* Ekonomide reform dendi ama ekonominin patronu güvendir. Bu güveni neyle oluşturacaksınız? Hukukun üstünlüğü, adalet ve demokrasiyle.

* Burada bir sorun olduğu ifade edildi. Biz de diyoruz ki bu sorunu yaratan partili cumhurbaşkanlığı sistemi.

* Gelin bu milleti zorlamayın, başka bir isimle de bu sistemin arızalarını düzeltelim. Tam bir kuvvetler ayrılığı şeklinde bir parlamenter sistemi hep birlikte inşa edelim diyoruz.

* Anlaşılıyor ki bu noktaya adım atma imkanları yok. Arınç ve Çiçek’in konuşmaları üzerine Erdoğan’ın rencide olması enteresan bir durum. Bu sistem Türkiye’yi taşıyamıyor. İktidar seçime gitmek mecburiyetinde kalacak. 2023’e götüremez.