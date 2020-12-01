Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white Sözcü PlusProfil
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Ali Mahir Başarır: Bu iftirayı atanları Allah’a havale ediyorum

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, "Benim ordumla ilgili, Mehmetçikle ilgili söylemlerim televizyonda çok net. Sadece bu iftirayı atanları önce halka sonra Allah'a havale ediyorum" dedi.

Güncellenme: 15:27, 01/12/2020
Haberler Gündem
Ali Mahir Başarır: Bu iftirayı atanları Allah’a havale ediyorum

Katıldığı televizyon programındaki Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başarır, programda söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi. Ben de her şeyi söyledim. Sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Benim ordumla ilgili, Mehmetçikle ilgili söylemlerim televizyonda çok net. Sadece bu iftirayı atanları önce halka sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.

İlginizi ÇekebilirCHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturmaCHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma
Ankara CHP Mersin sosyal medya TBMM
Yayınlanma Tarihi:15:26,
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more