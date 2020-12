Ali Mahir Başarır: Bu iftirayı atanları Allah’a havale ediyorum

Katıldığı televizyon programındaki Türk ordusuna yönelik sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM’de partisinin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Başarır, programda söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine, “Söylenecek her şey söylendi. Parti sözcümüz her şeyi söyledi. Ben de her şeyi söyledim. Sosyal medya hesabımdan da paylaştım. Söyleyecek hiçbir sözüm yok. Benim ordumla ilgili, Mehmetçikle ilgili söylemlerim televizyonda çok net. Sadece bu iftirayı atanları önce halka sonra Allah’a havale ediyorum” dedi.