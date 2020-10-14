Alıçları çekirdekleriyle tüketen beş kişi hastanelik oldu

Doğada kendiliğinden yetişen ve birçok hastalığa iyi geldiği düşünülen alıç bu kez hasta etti. Sivas'ta bir hafta içerisinde bolca alıç tüketen 5 kişi çeşitli şikayetlerle hastaneye başvurdu.

Yapılan tetkiklerde, alıç çekirdeklerinin hastaların midesinde birleşip kitle oluşturduğu, oluşan kitlelerin ise midede tıkanıklığa neden olduğu tespit edildi. Hastalarda rahatsızlığa neden olan alıç kitleleri, endoskopik yöntemle midede parçalandı.

ÇEKİRDEKLERİ İLE TÜKETMEYİN

Gastroenteroloji Uzmanı. Prof. Dr. Abdülkerim Yılmaz, hastaların karın ağrısı gibi benzer şikayetlerle hastaneye başvurduğunu belirterek, “Alıç yöresel bir bitki, tam mevsimindeyiz. İnsanlar tarafından bu dönemde çok sık tüketilmeye başlandı. Çok faydalı olduğu iddia ediliyor. Aşırı ve çekirdeğiyle tüketime bağlı olarak midede kitlelere neden oluyor. Bu kitleyi yabancı cisim forsepsiyle mide içerisinde parçalıyoruz” dedi. Yılmaz, vatandaşlara alıçları çekirdeklerini ayıklayarak az miktarda tüketmelerini önerdi.

AZI ŞİFA ÇOĞU ZARAR

Alıç tüketiminde miktarın önemine dikkat çeken Diyetisyen Eda Ünal ise şunları söyledi:

* Alıç, bağışıklığı güçlendirilmede, yüksek kolesterol ve tansiyonu düşürülmede ve kilo vermede oldukça etkili olan bir meyvedir.

* Ancak dikkat edilmesi gereken nokta miktarı ve tüketim şekli. Fazla miktarda tüketildiğinde mide tıkanıklığı ve ishal gibi problemlere yol açabiliyor. Bunun dışında gebe ve emzikli annelerde tüketilmesini istemiyoruz.

Her şeyde olduğu gibi alıçta da miktar oldukça önemli. Mutfağınızda sirke veya marmelat olarak tüketebilirsiniz ancak sirke tüketiminde de mutlaka direkt olarak değil sulandırarak veya salatalarda az miktarda tüketmeniz gerekir. (İHA)