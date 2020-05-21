Alinur Aktaş’a 150 milyon TL borçlanma yetkisi verildi

Corona virüsü salgını nedeniyle gelirlerinde düşüş yaşayan AKP’li Büyükşehir Belediyesi, devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası’ndan 150 milyon TL nakdi kredi kullanılması talebi oy birliği ile kabul edildi.

150 MİLYON BORÇLANMA İSTEDİ OY BİRLİĞİ İLE KABUL EDİLDİ

Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyesi’nin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere yurt içi bankalardan ve kredi kuruluşlarından 10 yıla kadar vadeli 150 milyon TL tutarında kredi kullanılması ile ilgili yazısı Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nde oylamaya sunuldu.

İlgili madde de yer alan “Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı’nın, Büyükşehir Belediyemizin devam eden yatırımları ile yapılacak olan kamulaştırma ve yatırım projelerinin finansmanında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.den 150 Milyon TL (Faiz hariç) gayri nakdi kredi kullanılması” talebi meclis üyelerinin oy birliği ile kabul edildi.

BORÇ SEVİYESİ 4,2 MİLYAR TL

AKP’li Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 2019 yılında yaptığı açıklamasında, “5 milyar civarındaki borç 4,2 milyar lira seviyelerine indi. Tasarruf tedbirleri, israfın önüne geçme ve doğru kaynak kullanımı ile giderlerin daha da düşürülmesini hedefliyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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