Anadolu kadını yine devrede, tulum ve maske seferberliğinde!

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde sağlık çalışanları için maske ve tulum üretimi için hummalı bir çalışma başlatıldı.

Kaymakamlık koordinasyonunda, Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve kursiyerleri, Kuşadası Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) üyeleri ile Harem konfeksiyon çalışanları, sağlık çalışanları için maske ve tulum üretirken Atatürk Orta Okulu da 3D yazıcı ile siperlik yapımıyla katkıda bulunuyor.

ÖNCÜLÜK ANADOLU KADININDA

Ada Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve kursiyerlerinin öncülüğünde başlayan seferberlik, KUŞAKK Üyeleri ile özel konfeksiyon atölyesinin devreye girmesiyle geniş bir çevreye yayıldı.

İlçedeki gönüllülerin, hayırsever kuruluşların bağışlarıyla alınan malzemeleri, atölyeler ve evlerde dikiş makinesi olan, büyük bölümü kadınlardan oluşan gönüllülerce maske ve tuluma dönüştürülmeye başlandı.

“TEK SIKINTIMIZ MALZEME”

Seferberlikte tek sıkıntının malzeme olduğunu söyleyen KUŞAKK Başkanı Şerife Atınç, şu ifadeleri kullandı:

* Anadolu kadını, öğretmeni, kursiyeri, kooperatif üyeleri, özel firma çalışanları ile Kaymakamlık koordinasyonunda mükemmel bir seferberlik yürütüyor.

* Herkes özveriyle, hiçbir ücret talep etmeden maske ve medikal giysi üretiyor.

* Harem Tekstil’in atölyesi daha geniş ve teknik donanımlı olduğu için kapılarını açtı.

* Çalışanları gönüllü olarak üretiyor.

* Tüm ürettiklerimizi Kaymakamlığımıza teslim ediyoruz.

* Tek sıkıntımız malzeme, daha fazla malzeme bağışı olursa, daha fazla üretiriz.