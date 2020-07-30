Ankara, İzmir, İstanbul bayram namazı saatleri: İl il, ilçe ilçe bayram namazı saati…

Müslümanlar, bir Kurban Bayramı'na daha ulaşmanın sevincini yaşıyor. Milyonlarca vatandaş, günlerdir yaptığı bayram hazırlıklarını tamamladı. Yarın camilerde kılınacak bayram namazı ile birlikte kurbanlıklar kesilecek ve ihtiyaç sahibi kimselerle paylaşılacak. Peki, şehrinizde bayram namazı kaçta kılınacak? Bayram namazı, ilçelere göre farklılık gösterebiliyor. İşte Ankara, İzmir, İstanbul için ilçe ilçe bayram bayram namazı saatleri…

İL İL BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Adana bayram namazı saati: 06:15

Adıyaman bayram namazı saati: 06:01

Afyonkarahisar bayram namazı saati: 06:31

Ağrı bayram namazı saati: 05:39

Aksaray bayram namazı saati: 06:17

Amasya bayram namazı saati: 06:06

Antalya bayram namazı saati: 06:33

Ardahan bayram namazı saati: 05:38

Artvin bayram namazı saati: 05:41

Aydın bayram namazı saati: 06:43

Balıkesir bayram namazı saati: 06:40

Bartın bayram namazı saati: 06:18

Batman bayram namazı saati: 05:50

Bayburt bayram namazı saati: 05:49

Bilecik bayram namazı saati: 06:30

Bingöl bayram namazı saati: 05:51

Bitlis bayram namazı saati: 05:45

Bolu bayram namazı saati: 06:23

Burdur bayram namazı saati: 06:34

Bursa bayram namazı saati: 06:34

Çanakkale bayram namazı saati: 06:45

İstanbul bayram namazı saati: 06:33

İzmir bayram namazı saati: 06:45