Ankara’da 1 dakikada banka soygunu

Saat 04.00 sıralarında Dikmen Caddesi üzerinde kar maskeli 2 soyguncu özel bir bankanın önüne daha önceden çaldıkları minibüsle geldi. Daha sonra bankanın kapısını zorlayarak içeri giren hırsızlar, gözlerine kestirdikleri bir kasayı alarak çalıntı minibüsle kayıplara karıştı.

KASA SİLAH VE EVRAK VARDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin araştırmasının ardından soyguncuların bankayı toplam 1 dakikada soyduğu anlaşıldı.

Öte yandan çalınan kasanın içinde bankada çalışan güvenlik görevlisinin silahı ve çeşitli evrakların bulunduğu öğrenildi. Polis, olaya ilişkin başlattığı inceleme kapsamında maskeli soyguncuları ve çalıntı minibüsü araştırıyor. (İHA)