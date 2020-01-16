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Ankara’da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı

Ankara’da tefecilere borcunu ödeyemeyen esnafa işkence yaparak parasını gasp ettiği öne sürülen çeteye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aralarında adliye çalışanı bir kişinin de olduğu 20 kişi gözaltına alındı.

18:59 -
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Ankara’da işkenceci gasp çetesine operasyon: 20 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 ay önce gelen bir ihbar üzerine söz konusu gasp iddialarına ilişkin soruşturma başlattı. Ankara Cumhuriyet Savcısı İrfan Nuri Akdeniz'in yürüttüğü soruşturma kapsamında çok sayıda esnafın mağdur olduğu tespit edildi.

İŞKENCE VİDEOLARINI İZLETİYORLARMIŞ

Liderliğini K.F.’nin yaptığı çetenin, tefecilere borcunu ödeyemeyen kişilerin iş yerini bastıkları, para vermeyenlere işkence yaparak kameraya kaydettikleri ve söz konusu işkence görüntülerini para ödeyemeyen diğer esnaflara izleterek korkuttukları belirlendi.

Ankara Adliyesi’nde çalışan bir katibin de çetenin adliyedeki işlemlerini takip ettiği ve soruşturmalar hakkında çeteye bilgi sızdırdığı tespit edildi.

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20 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Savcı, çete lideri K.F. ve adliye personelinin de arasında bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonda K.F. ve adliye personelinin de arasında bulunduğu 20 şüpheli gözaltına alındı.

Firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi. İHA

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