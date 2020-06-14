Ankaralıların 28 milyonluk borçlarının hepsi ödendi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı “6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin” kampanyası büyük ilgi gördü. Yavaş'ın toplumsal dayanışma çağrısıyla corona virüsü salgını sürecinde işini kaybedenler başta olmak üzere ihtiyaç sahibi vatandaşların imdadına hayırseverler yetişti.

Su Ver, Bilet Ver, El Ver ve İftar Ver kampanyaları ile binlerce vatandaşa toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL yardım sağlandı. www.ankaratekyurek.com'daki kampanyalara destek verenler, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi.

HERKES YARDIM ETTİ

Önce 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi. Son olarak icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası hayırseverler tarafından kapatıldı.

Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcunu ödeyerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırdı. “İftar Ver” kampanyasıyla Ramazan ayında 500 bin 102 iftar paketi satın alınarak, 7 milyon 501 bin 530 TL'lik destek sağlanmış oldu.

İhtiyaç sahibi vatandaşların12 bin 775 Ankarakart'ına 731 bin 510 TL yükleme yapıldı. Belediyeye nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN adreslerine hayırseverler tarafından toplamda 12 milyon 386 bin 200 TL yatırıldı.

Başkan Yavaş sosyal medya hesapları üzerinden hayırsever vatandaşlara gösterdikleri ilgi için teşekkür etti.