Antalya Side’de tarihi yıkım kaldığı yerden devam ediyor

Manavgat Belediyesi, Side'de bir süre önce başlattığı yıkım işlemleri, parsel maliklerinin açtığı dava sonucunda mahkemece durdurulmuştu. Belediye tarafından yapılan savunmanın ardından mahkemenin parsel sahiplerinin yürütmenin durdurulması talepleri reddedildi. Belediye bugün yıkım işlemlerine kaldığı yerden yeniden başladı.

“3 YILDIR YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARA YENİDEN BAŞLADIK”

Yazılı bir açıklama yapan Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen şunları söyledi;

*Side'de tarihin gün yüzüne çıkarılması amacıyla Türkiye'ye örnek olacak bir cesaret ve emekle 3 yıldır yürüttüğümüz çalışmaların devamı niteliğindeki bu yıkım çalışmamız, medyaya çarptırılarak yansıtılmış ve bazı kişilerce olumsuz yorumlanmıştır.

*Yargı en doğru kararı vermiş, ilgili mahkemeye yaptığımız savunmamız üzerine işlemimizin hukuka uygun olduğu anlaşılarak 30.04.2020 tarihinde parsel sahiplerinin yürütmenin durdurulması talepleri reddedilmiş, yıkım işlemine belediyemizce bugün kaldığı yerden yeniden başlanmıştır.

“3000 YILLIK TARİHİ GEÇMİŞE SAHİP”

Amaçlarının Side Antik Kenti'nde tarihi korumak ve gelecek kuşaklara ulaştırmak olduğunun altını çizen Sözen, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Belediyemizce başlattığımız çalışmalar,Türk turizmine, bölge esnafımıza ve içinde yaşayan halkımıza fayda sağlayacak yasal, Valilik ve ilgili kurumlarca onaylanmış, desteklenen adımlardır.

*3000 yıllık tarihi geçmişe sahip SİDE'miz, inanarak ve değeri önemsenerek emek verilecek olan çok özel bir yerdir. Dünya değerimiz olan Side, hiç kimsenin kişisel hesapları ve hırslarına kurban edilemez.

“SİDE'DE İÇİN KİMSENİN RANT HESABI YAPMASIN”

*Hayallerimizin büyük ve bunun önüne hiçbir güç, hiçbir rant düşüncesi geçememiştir, bundan sonra da geçemeyecektir. Side'de hiçbir kimsenin rant hesabıyla kendi çıkarlarını, toplumun hakkı olan tarih ve turizm değerlerimizin önünde tutmasına izin vermedik, vermeyeceğiz.

*Side, değerini sahiplenen Manavgat halkınındır, dünya ve Türkiye turizminindir, içinde özgürce yaşayan insanlarınındır.

*Manavgat Belediyesi işte bu düşünceyle Side'de yürüttüğü Kentsel Tasarım Projelerine, Koruma Amaçlı İmar ve güzelleştirme çalışmalarına yasalara ve yargı kararlarına güvenerek devam edecektir.