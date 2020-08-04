Antalya’da eczaneye silahlı saldırı

SÖZCÜ / ANTALYA

Antalya’nın Serik ilçesinde bugün sabah saatlerinde bir eczaneye içerde hasta ve çalışanların olduğu sırada silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganın yakalanarak adliyeye sevk edildiği öğrenildi. Olayda can kaybı yaşanmadı.

“BU İĞRENÇ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINIYORUZ”

Antalya Eczacı Odası’nın konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Sağlıkta şiddet maalesef devam ediyor. 04 Ağustos 2020 Salı (bugün) saat 9.30 sıralarında Serik ilçemizde faaliyet gösteren Baygut Eczanesi'ne içeride hasta ve çalışanların olduğu sırada silahlı saldırı düzenlenmiştir.

* Eczaneler 7 gün 24 saat kamu hizmeti yapan, vatandaşın ilaca hızlı ve sağlıklı ulaşabilmesi için fedakârca hizmet eden birinci sınıf sağlık hizmet sunucularıdır. Failinin gerekli cezayı alması için Antalya Eczacı Odası olarak gerekli olan her şey yapılacaktır.

* Konunun takipçisi olacağımızı bütün eczacılık camiasının bilmesini isteriz. Bu iğrenç saldırıyı şiddetle kınıyor, meslektaşımıza ve tüm camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

“SAĞLIKTA ŞİDDETE YÖNELİK ALINAN ÖNLEMLER YETERLİ DEĞİL”

Eski eczacı olan CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili bir mesaj paylaştı. Özel, “Antalya Serik’te Baygut Eczanesi’ne yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Can kaybı yaşanmamış olması tesellimiz ancak sağlıkta şiddete yönelik alınan önlemlerin yeterli olmadığı ortada. Olay sırasında eczanede bulunanlara geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum” ifadesini kullandı.



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