AÖF sınavı tarihlerinde İstanbul’da ulaşım ücretsiz!

İETT’den yapılan açıklamada şöyle denildi;
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar gereği, İstanbul'da 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girecek öğrenci ve sınav görevlileri İETT otobüsleri, metrobüs, Otobüs A.Ş araçları, özel halk otobüsleri, nostaljik tramvay ve tünel araçlarından ücretsiz faydalanacak.
Öğrenciler ve sınav görevlileri, 07:30 ile 18:00 saatleri arasında kartlarını okutmadan belgelerini otobüs şoförlerine göstererek ücretsiz seyahat hakkını kullanabilecek.