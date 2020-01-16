Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

AÖF sınavı tarihlerinde İstanbul’da ulaşım ücretsiz!

İETT, 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde AÖF sınavlarına girecek öğrenci ve sınav görevlilerine toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağını duyurdu. Öğrencilerin ve görevlilerin 07:30 ile 18:00 saatleri arasında belgelerini otobüs şoförlerine göstererek ücretsiz geçiş sağlayabileceği aktarıldı.

20:59 -
Haberler Gündem
AÖF sınavı tarihlerinde İstanbul’da ulaşım ücretsiz!

İETT’den yapılan açıklamada şöyle denildi;

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nde alınan karar gereği, İstanbul'da 18-19 Ocak 2020 tarihlerinde yapılacak Açık Öğretim Fakültesi sınavlarına girecek öğrenci ve sınav görevlileri İETT otobüsleri, metrobüs, Otobüs A.Ş araçları, özel halk otobüsleri, nostaljik tramvay ve tünel araçlarından ücretsiz faydalanacak.

Öğrenciler ve sınav görevlileri, 07:30 ile 18:00 saatleri arasında kartlarını okutmadan belgelerini otobüs şoförlerine göstererek ücretsiz seyahat hakkını kullanabilecek.

İLGİLİ HABERAKP ve MHP karşı çıktı! İstanbul'da cemevlerine ibadethane statüsü verilemediAKP ve MHP karşı çıktı! İstanbul'da cemevlerine ibadethane statüsü verilemedi
AKP AÖF CHP istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye İYİ Parti Metrobüs MHP öğrenci sınav
Son güncelleme: 21:05 16.01.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more