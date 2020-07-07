AÖF’de Yaz Okulu şoku! Yüz binlerce öğrencinin mağduriyeti TBMM’de!

Milyonlarca öğrencinin kayıtlı olduğu Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, “ilgili kurullarının tavsiyeleri, öğrenci görüş ve önerileri doğrultusunda” ‘Yaz Okulu’nu kaldırdı, yerine ‘Üç Ders Sınavı’ getirdi.

Güz ve Bahar dönemlerinde toplam dört sınava giren AÖF öğrencilerinin 23 Ağustos 2020’de gireceği Yaz Okulu sınavının iptal edilmesi şok etkisi yarattı. Yaz Okulu’nda kayıt şartı aranmadan alttan ve üstten beş ders alınabiliyorken, Üç Ders Sınavı’na bu yıl kayıt yaptıranlar ve son iki yıldan dersi olanlar girebiliyor.

Üç Ders Sınavı 22-26 Temmuz 2020 tarihleri arasında https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek.

“DERE GEÇERKEN AT DEĞİŞTİRİLMEZ”

Yüz binlerce öğrencinin isyanını TBMM’ye taşıyan CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, “Yaz Okulu sonrasında KPSS ve Dikey Geçiş Sınavı’na girecek öğrencilerin yaşadığı mağduriyet, akşamdan sabaha değiştirdiğiniz politikaların sonucudur. Dere geçerken at değiştirilmez” diyerek, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yanıtlanması istemiyle önergesi verdi:

* Açıköğretim sisteminde son dakika değişiklikler yapılırken öğrencilerin yaşayabileceği sistematik olumsuzluklar hesaba katılıyor mu?

* Bu kararları kimler alıyor? Bu kararlar alınırken mağduriyetler yaşanmasın diye olayın tepeden tırnağa analiz edecek bir komisyon veya kurul gibi benzer oluşumlara gerek duyulmuyor mu?

* Sistem değiştirilmesi nedeniyle mezun olamadığı için KPSS ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sınavına giremeyecek öğrencilerin mağduriyetlerini giderecek misiniz?

* Bu öğrencilerin hayatlarından çalınan bir senenin hesabını kimler verecek?