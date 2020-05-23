Arefe günü bakkal ve marketler açık mı? Bugün market ve bakkallar kaça kadar açık olacak?

Ramazan Bayramı'nda uygulanacak olan 4 günlük sokağa çıkma yasağı geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanmıştı. Buna göre arife yani bugün de dahil olmak üzere 23-24-25-26 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak. İşte arefeyi ve bayramın 3 gününü kapsayan sokağa çıkma yasağı hakkında merak edilenler ve yapılan açıklamalar…

BUGÜN MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?

Bayramı evde geçirecek vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında 23-24-25-26 Mayıs günlerinde hangi dükkanların hizmet vereceği geliyor.

21 Mayıs Perşembe ve 22 Mayıs Cuma günü saat 23.00'kadar açık olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler; İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre bayram arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında da hizmet verebilecek.

24 Mayıs Pazar, 25 Mayıs Pazartesi ve 26 Mayıs Salı günleri ise market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler ile online satış yapan işletmeler tamamen kapalı olacak.

Fırın, pastane ve tatlıcılar ise 23-24-25-26 Mayıs günlerinin tamamında hizmet verebilecek. Bu iş yerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılacak.