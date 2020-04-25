Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Askerlik yerlerini öğrenmeyi heyecanla bekleyenler için MSB tarafından celp dönemi gelenlerin askere alınmalarının ertelenmesine karar verilmişti. Askerlik yerleri ne zaman açıklanacak sorusu önem kazanırken bu konudaki belirsizlik sürüyor.

ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2000/2 askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağı henüz belli değil. Konuya dair bir ay içinde bir açıklama yapılması bekleniyor.

ASKERLİK UZADI MI?

Toplantının ardından açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar şunları söyledi:

*53 bin yükümlü gencimizin silah altına alınmasının ertelenmesinin, birliklere yeni er gelmeyeceği için de Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasının ve bir ay sonra konunun yeniden incelenmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

UZAKTAN EĞİTİM

Şimdi terhis ve celplerin durdurulması konusu var. O nedenle gerekirse kısa bir süre için terhisleri uzatalım ve celpleri durduralım şeklinde yaklaşım var. Bu konu üzerinde çalışılıyor. Bedellileri ise uzaktan eğitimle askerliklerini yaptıralım. Bunu dövizli askerlikte yapmıştık. Uzaktan eğitimle terhis etmiştik. Bunu bedelli için geliştirmek istiyoruz. Bedellileri ise de uzaktan eğitimle askerlik yaptıralım düşüncesi var.

Her dönemde, her celpte asker geliyor. Aynı zamanda binlerce asker de terhis oluyor. Aileleriyle birlikte 100 bini aşan bir nüfus hareketinden bahsediliyor. Büyük bir hareketlilik. Şu anda bunları terhis olmadan önce 14 gün karantinaya alıyoruz. Ama terhis olduğu andan itibaren, o bilet almaya gidiyor, yolculuk yapıyor, evlerine gidene kadar insanlarla teması oluyor. Aynı şekilde celp nedeniyle birliklere gelenler de koronavirüsü bulaştırabilirler. O nedenle terhis ve celpleri durdurma yönünde çalışmaların yapılması zaruriyet halini aldı. Halkın ve Mehmetçiğin sağlığı esastır. Gerekirse bir gün geç terhis olsun ama sağlıklı bir şekilde evinde bulunsun.