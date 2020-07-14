ASKİ su kesintisi sorgulama! Ankara’da sular ne zaman gelecek?

Ankara’nın üç ilçesindeki belirli bölgelerde 24 saatlik su kesintisi yapılacağı açıklandı. Ankara’nın Etimesgut ilçesi Türk Kızılay’ı caddesindeki köprülü kavşak çalışmaları nedeniyle yaşanacak olan su kesintisi 14 Temmuz saat 01.00’da başlayacak ve 15 Temmuz 01.00’da çalışma tamamlanacak. Ankara’daki su kesintilerinin hangi bölgelerde yaşanacağı ve detaylar haberimizde…

ANKARA’DA 24 SAATLİK SU KESİNTİSİ

ETİMESGUT

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay’ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: 30 AĞUSTOS MAHALLESİ, AHİ MESUT MAHALLESİ, ALSANCAK MAHALLESİ, ATAKENT MAHALLESİ, AYYILDIZ MAHALLESİ, BAHÇEKAPI MAHALLESİ, ELVAN MAHALLESİ, [ERLER MAHALLESİ CAVİT EROL KIŞLASI HAVA LOJMANLARI KARA LOJMANLARI ZIRHLI BİRLİKLER], ETİLER MAHALLESi, ŞEKER MAHALLESİ, ŞEHİT OSMANAVCI MAHALLESİ, ALTAY MAHALLESİ, ERYAMAN MAHALLESİ, TUNAHAN MAHALLESİ, GÜZELKENT MAHALLESİ, İSTASYON MAHALLESİ, KAZIM KARABEKİR MAHALLESİ, OĞUZLAR MAHALLESİ, PİYADE MAHALLESİ, SÜVARİ MAHALLESİ, TOPÇU MAHALLESİ.

SİNCAN

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay’ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.



Etkilenen Yerler: MARAŞAL ÇAKMAK MAHALLESİ – ATATÜRK MAHALLESİ – ANDİÇEN MAHALLESİ -SELÇUKLU MAHALLESİ – MUSTAFA KEMAL MAHALLESİ- MENDERES MAHALLESİ – 29 EKİM MAHALLESİ- ÇOĞLU MAHALLESİ- ADALET MAHALLESİ- FEVZİ ÇAKMAK MAHALLESİ -TÖREKENT MAHALLESİ – MEVLANA MAHALLESİ – ULUBATLI HASAN MAHALLESİ – YUNUS EMRE MAHALLESİ – FATİH MAHALLESİ – GAZİ OSMAN PAŞA MAHALLESİ – GÖKÇEK MAHALLESİ – PLEVNE MAHALLESİ – İSTASYON MAHALLESİ – AKŞEMSETTİN MAHALLESİ

YENİMAHALLE

Arıza Tarihi: 14.07.2020 01:00:00

Tamir Tarihi: 15.07.2020 01:00:00

Detay: Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Etimesgut İlçesi Türk Kızılay’ı caddesi içinde devam etmekte olan köprülü kavşak çalışmaları nedeni ile içme suyu şebeke ana boruları olan Ø1200 ve Ø800 çelik boruların deplase çalışması yapılabilmesi için, Etimesgut, Sincan ve Yenimahalle İlçe sınırları içinde belirtilen Mahallelerde su kesintisi yapılacaktır Belirtilen çalışmadan kaynaklı su kesintisi 14/07/2020 Salı günü saat 01:00 (Pazartesiyi Salıya bağlayan gece) ile 15/07/2020 Çarşamba günü 01:00 saatleri (Salıyı Çarşambaya bağlayan gece) arasında yaklaşık 24 saat olarak öngörülmektedir, vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: BATI SİTESİ MAHALLESİ ERGAZİ MAHALLESİ GERSAN SANAYİ SİTESİ YENİ BATI MAHALLESİ

BEYPAZARI

Arıza Tarihi: 14.07.2020 16:30:00

Tamir Tarihi: 14.07.2020 19:00:00

Detay: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ 75 YIL BULVARI’NDA DAĞITIM ŞEBEKE HATTINDA OLUŞAN ARIZA SEBEBİ İLE SU KESİNTİSİ YAPILACAKTIR

Etkilenen Yerler: BEYPAZARI AYVAŞIK MAHALLESİ BİR KISMI

PURSAKLAR

Arıza Tarihi: 14.07.2020 15:50:00

Tamir Tarihi: 14.07.2020 17:50:00

Detay: Pursaklar ilçesi Mimar Sinan Mahallesi Altın Caddesi içinde 3-El Mühendislik firması tarafından yapılan abone aktarmaları esnasında oluşan 110’luk PVC içme suyu şebeke hattı arızasından dolayı su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Mimar Sinan Mahallesi bir kısmı etkilenecektir.

KIZILCAHAMAM

Arıza Tarihi: 14.07.2020 14:00:00

Tamir Tarihi: 14.07.2020 16:00:00

Detay: Akçay mahallesi genelinde su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: akçay mahallesi tamamı