Atanamayan sağlıkçıların ataması acilen yapılmalı

Sağlıkta şiddet yasası çıkarılmalıdır. Atanamayan sağlıkçıların atanması sağlanmalı ve yetkin sağlık personelinden emekli olanların geri çağrılmasıyla sağlıkçı sayısı artırılmalıdır.

Tıbbi malzeme temininde sıkıntı yaşayan üniversite hastaneleri desteklenmelidir.

Vatandaşların tedbirlere uyum maliyetini azaltarak yoksulları güvence altına alabilmek adına aile sigortası yasalaştırılmalıdır.

Dezenfektan, maske, kolonya, ateş ölçer gibi tıbbi malzemelerde KDV salgın süresince sıfırlanmalı, bu ürünlerin perakende satış fiyatı için üst sınır belirlenmelidir.

Ücretsiz izne çıkarılanların ücretlerinin bir kısmı İşsizlik Fonu'ndan ödenmeli, işsizlik maaşı süreleri uzatılmalıdır.

Şahsi araçlarla ulaşım bir süre teşvik edilerek akaryakıttaki ÖTV indirilmelidir.

Salgın süresince icra işlemleri durdurulmalı, konkordato ve iflas ertelemeleri sağlanmalıdır. Çiftçilerin borçları ertelenmelidir.