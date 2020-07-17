‘Atatürk’ adı İBB Meclisi’nde tartışma yarattı!

İBB Meclisi'nin 17 Temmuz tarihli oturumunda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından hizmete alınan Kemerburgaz Kent Ormanı ve Hacıosman Korusu'nun isimleri değiştirildi. Kemerburgaz Kent Ormanı'nın adı “Kemerburgaz 15 Temmuz Kent Ormanı” olarak oybirliği ile değiştirildi. Ancak Sarıyer'deki Hacıosman Korusu'nun adının “Atatürk Kent Ormanı” olarak değiştirilmesi teklifi tartışma yarattı.

AKP ve MHP'nin çoğunlukta olduğu komisyon kararı ile müdürlüğünden gelen teklif değiştirilerek koru, “Hacıosman Atatürk Kent Ormanı” olarak isimlendirildi. Atatürk isminin tek başına kullanılması, bölgesinin yazılmaması durumunda nerede olduğunun bilinemeyeceği savunularak “Florya Atatürk Ormanı”, “Belgrad Ormanı Atatürk Arbotetumu” örnek olarak gösterildi.

“ÇOK BÜYÜK AYIPTIR”

Kararın oylanması öncesinde söz alan CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı çok sert tepki gösterdi. Balyalı, “Neden olduğunu anladığım ama, anlamak istemediğim bir şekilde AKP uzun bir zamandan beri bu isme direniyor. Şöyle bir isim teklifinde bulunmuşlar ‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı'. Bu çok büyük bir ayıptır. Bu ülkenin kurucusuna, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'e karşı çok büyük ayıptır. Eğer Atatürk isminin önüne bir şey getirecekseniz bu ‘Gazi' olur başka bir şey olmaz. Eğer bir yer ifade edilecekse ‘Atatürk Kent Ormanı Hacıosman Korusu' diyebilirsiniz” dedi.

“ATATÜRK İSMİNİ NEDEN BU KADAR ENGELLEMEK İSTİYORSUNUZ?”

Balyalı, komisyonun “nerede olduğu bilinemez” gerekçesine karşı da “Harita Komisyonu'nda Habitat Parkı'nın ismini, Darülbedai Parkı olarak değiştiriyor, sorun yok. Sarıyer ilçemizde herkesin bildiği Cendere Caddesi'nin ismini ‘Azerbaycan Caddesi' olarak değiştiriyoruz, oy birliği ile geçiyor. Peki İstanbullular, Atatürk Kent Ormanını bulamıyor da buradaki Azerbaycan Caddesini nasıl bulacaklar?” değerlendirmesinde bulundu.

İdarenin belli bir tasarruf hakları olduğunu belirten Balyalı “Sayın başkanımız konuyla ilgili bir çalışma yapmış, ismini bu ülkenin kurucusu büyük önder Atatürk ile özdeşleştirmiş ve ismini vermek istemiş. AKP'nin metrolarla ilgili engellemelerini biliyoruz, UKOME ile ilgili engellemelerini biliyoruz, Sirkeci'yi, Haydarpaşa'yı da biliyoruz da Atatürk ismini niye bu kadar engellemeye çalışıyorsunuz onu gerçekten bilemiyoruz. ‘Hacıosman Atatürk Kent Ormanı' trajikomik bir ifade. Bu ibareyi hiçbir şekilde kabul etmiyoruz” dedi.

“ORTAK DEĞERİMİZ”

AKP Grup Sözcüsü Faruk Gökkuş da İmamoğlu'nun daha önce konuyla ilgili attığı tweetlerin görselini mecliste göstererek, orada da “Hacıosman Kent Ormanı” ifadesinin kullanıldığını söyledi ve “Atatürk bizim ortak değerimiz. Atatürk'ü istismar etmekten vazgeçin. Atatürk'ün adı her yere verilmez” diye konuştu.

“EMRİVAKİ İLE İSİM GETİRDİNİZ”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da yasaya göre bir yere isim verme yetkisinin mecliste olduğunu belirterek “Ancak sayın başkan mecliste karar oluşmadan isimler kullanıyor. CHP grubu sayın başkanı ikaz etsin, bir ad verilecekse gelsinler ortak istişare edelim. O ismi verelim. Ama meclisimize emrivaki ile isimler getirmesinler” dedi. Karar oyçokluğu ile meclisten geçti.

AKP-AK PARTİ TARTIŞMASI

Göksu konuşmasında İBB'nin çalışma yönetmeliğiyle ilgili hazırladığı kitaba da tepki gösterdi. Kitapçığın son sayfasında seçim sonuçlarının yer aldığını ve partilerinin isminin “AKP” olarak yazıldığını söyleyen Göksu, “Türkiye Cumhuriyeti devletinde AKP diye bir parti var mı? Biz AKP diye bir parti bilmiyoruz. CHP grubu bu kitabı ivedilikle toplatmalı, son sayfa ivedilikle çıkarılmalı. Ve bu isim düzeltilmeli. Şayet düzeltilmezse meclisteki gücümüzü kullanma konusunda tereddüt etmeyeceğimiz bilinsin” dedi.

“TEHDİTLE MECLİS YÖNETİLMEZ”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da “Tüzüğünde ‘AK Parti' yazan partiye AKP denilmesi doğru değil, bakılır. Ama Göksu'nun rahatsız olduğu ‘AKP' yazması değil İmamoğlu'nun karşısında yüzde 54 yazması. Meclis tehdit ile yönetilmez. Burası sizin çiftliğiniz değil sadece siyasal çoğunluğunuz var. Kitapçıkla ilgili doğru olanı yaparız. Gözden kaçmıştır. Kasıt olsa meclis üyelerinin isminin yazıldığı bölüme ‘AK Parti' yazılmazdı” karşılığını verdi.

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