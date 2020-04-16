Atatürk Havalimanı ranta mı açılacak?

Corona virüsü gerekçe gösterilerek İstanbul Atatürk Havalimanı'nı hastaneye dönüştürme çalışmaları sürerken bununla ilgili tepkiler de büyüyor. Alanda altyapı olmadığı halde beton dökülerek milyarlarca liralık pistlerin tahrip edilmesi kafaları daha da karıştırdı. CHP Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş konu hakkında, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi sundu. Demirtaş, “Vaka ve ölüm sayısının artması beklenmekte ve salgın hastanesi yapılması elzem ise neden Atatürk Havaalanı'nın mevcut terminal binaları veya oteli hastaneye dönüştürülmemektedir? Havaalanının pistleri kullanılamaz hale getirilerek, arsası yapılaşmaya mı açılacak?” diye sordu.

‘OTEL BİNALARI VAR'

Demirtaş, Atatürk Havalimanı'nda hastanenin bitmesiyle iki pistin artık kullanılamayacağına işaret etti. Büyük bir israfa imza atıldığını belirten CHP'li vekil şunları söyledi: “Oysa Atatürk Havalimanı'nın hemen hastaneye çevrilebilecek terminal ve otel binaları vardır. Terminal binaları veya otelin daha kısa zamanda veya daha ucuz maliyetle hastaneye dönüştürülme imkanı varken, daha uzun zamanda ve çok daha büyük maliyetle yeni hastane yapılarak, stratejik öneme sahip olan Atatürk Havalimanı'nın bu şekilde kullanılamaz hale getirilmesi hem israftır, hem de akla başka sorular getirmektedir. Atatürk Havaalanı'na bu şekilde hastane yapıp pistleri kullanılamaz hale getirilerek, ileride havaalanı arsası yapılaşmaya mı açılmak istenmektedir.”