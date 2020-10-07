Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki imar plan değişiklikleri iptal edildi

Ankara Çukurambar'da, TOKİ’ye devredilen ve satışa çıkartılan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde Atatürk'ün mirasına aykırı konut ve ticarete ilişkin plan değişikliği yapılamayacağına karar verdi. Bu arazideki bir arsa ABD'ye Büyükelçilik yapılmak üzere satılmış, çürümeye terk edilen Ankapark da aynı arazi üzerinde yapılmıştı.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki alanlarda yapılan imar planlarına ilişkin dava açtı. Ankara 4'üncü İdare Mahkemesi de plan değişikliklerini iptal etti. Mahkeme kararında, “AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken kamu yararına uygun olmayan bir düzenleme yapıldığını, imar düzenlemesinin AOÇ'nin kuruluşuna ve Atatürk'ün mirasına uygun olmadığını” belirtti.

SARAÇOĞLU MAHALLESİ

Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Kararkuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği talanına yönelik 150 davamız devam ediyor. Atatürk'ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen, saray, Ankapark, ABD büyükelçiliği başta olmak üzere hukuk dışı bu uygulamalar suç teşkil etmektedir” dedi.

Öte yandan Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhuriyetin ilk toplu konut projesi Saraçoğlu Mahallesinde restorasyon yapan firmanın inşaat çalışmalarına da başladığını belirterek da açtı. Tezcan Karakuş Candan, ‘Davalar devam ederken, mahkemeye bilgi belge göndermeyerek süreci uzatanlar, hukuk süreci tamamlanmadan Saraçoğlu'nda inşa çalışmaları başlattılar. Bu çalışmalar Saraçoğlu Mahallesi'ne telafisi mümkün olmayan zararlar verecek. Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu, kentin doğal, kültürel varlıklarını ve kamu yararını gözeterek inşaat çalışmaları durdurmalıdır'' dedi.