Atatürk’e sen ne zaman dua ettin!

Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın Ayasofya'nın açılışında “Vakfedenin şartı vazgeçilmezdir, çiğneyen lanete uğrar” sözlerine tepkiler çığ gibi büyüyor. CHP'li Levent Gök, Erbaş'ın istifasını istedi. Gök “İngiliz işgalinden İstanbul'u kurtaran Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret eden bu zat o makama yakışmıyor. Haddini aşmıştır. Gaflet ve ihanet içindedir. Ya istifa etmeli ya da görevden alınmalıdır” dedi.

İYİ Parti'li İsmail Koncuk da Erbaş'ın açıklamalarını ‘saygısızlık' olarak niteledi. Koncuk şöyle konuştu: Bugüne kadar hangi 10 Kasım'da, hangi milli bayramlarda Atatürk'ü andı, adını ağzına aldı? Haddini bil. Artık Diyanet Başkanı, toplumun saygı duyacağı bir kişi olma vasfını yitirmiştir. Darbenin en kilit ismi Adil Öksüz'e unvan veren, ona yol veren de Erbaş değil mi? Abant toplantılarına katılmadı mı? Zerre vicdanı olan bu kişiden rahatsız olur. En kısa sürede istifası sağlanmalıdır. Kınıyorum.

GEÇMiŞi KASTETMEMİŞ

Ayasofya'nın açılışında “Fatih Sultan Mehmet Ayasofya'yı cami olması için vakfetti. Vakıf malı dokunulmazdır, dokunanı yakar. Vakfedenin şartını çiğneyen lanete uğrar” diyerek Atatürk'e dil uzatan Diyanet Başkanı Ali Erbaş, kamuoyuna açıklama yapmak yerine Hürriyet'e açıklama gönderdi. Erbaş açıklamada şunları belirtti: Geçmişi değil, bundan sonrasını kastettim. “Uğramıştır” demedim, “Çiğnerse lanete uğrar” dedim. Atatürk 82 sene önce vefat etti. Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil. Geçen geçmiştir. Biz geçmişe takılmadan geleceğe bakmalıyız. Kaldı ki Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesi hususunda Atatürk'ün dahlinin olup olmadığı da tarihçiler arasında tartışmalı bir konudur.

Vahdettin'e lanet okuyun

İlahiyatçı Cemil Kılıç, Erbaş'a tarih dersi verdi: Ayasofya da dahil İstanbul'daki tüm camiler 4 yıl 10 ay 23 gün İngiliz işgali altında kaldı. İngiliz'e söz yok ama işgali bitiren Atatürk'e dil pabuç gibi. Atatürk'e değil, basiretsizlik ve ihaneti nedeniyle İstanbul'un yıllarca işgal altında kalmasına sebep olan Vahdettin'e lanet okuyun. Utanmazlar!

MHP'den ilk tepki geldi: Düşmanlık

MHP eski Genel Başkan Yardımcısı Şefkat Çetin de Erbaş'a tepki gösterenler arasındaydı. Çetin “Ayasofya'da Cuma hutbesinde lanet okunması Cumhuriyetimiz'in kuruluş ilkelerine düşmanlıktır. Milli Kurtuluş savaşıyla bağımsızlığımızın kazanımına liderlik yapmış Atatürkümüze dua etmesi gerekirken lanet okuyorsa Paralel Yapılanma kriptoları Lawrence'lere mi dönüşüyor” dedi.

Mugalata yapma o makamı boşalt

İYİ Partili Çıray, “Atatürk'ü utanmadan sabıkalandırıyor” dediği Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş”ın istifasını istedi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aytun Çıray, Atatürk'e lanet okuyan Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın “Vefat eden insanlara dua edilir, beddua değil” şeklindeki açıklamasını “Erbaş mugalata yapıyor, kurucumuza hiçbir hayır duada bulunmuyor, ismini anmıyor” diye eleştirdi. Çıray şöyle konuştu: “Erbaş'ın tutumunu ve sözlerini hayatının akışı içinde değerlendirdiğimizde sürpriz yok. Bir yandan ‘Keşke Yunanlılar galip gelseydi' diyen ve başına sürekli bir Yunan serpuşu takan Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret edeceksin, diğer yandan Yunanlıların da dahil olduğu Ortodoks dünyasını rahatsız eden Ayasofya'nın ibadete açılış ‘siyasi istismar gösterisinde' kılıçla bir şeyhülislâm havasında minbere çıkacaksın.”

Erbaş'ı istifaya çağıran Çıray şunları söyledi: Atatürk 82 sene önce vefat etti. İstanbul ve Ayasofya'yı işgalden kurtarıp cami olarak kaydettiren kurucumuza hiçbir hayır duada bulunmuyor, ismini anmıyor. Atatürk'ü utanmadan sabıkalandırıyor. Erbaş'ın iki nedenle merhum Rıfat Börekçi'nin manevi ağırlığının yaşandığı Diyanet İşleri'nin başına hiç getirilmemesi lâzımdı. Birincisi; geçmişte ‘Cemaat' diye adlandırılan FETÖ ile olan ‘yakın' ilişkileri nedeniyle. İkincisi; yüce Allah'ın haram kılmadığına ‘haram' diyerek, onun yetkisini gasp edecek kadar Kur'an bilgisi zayıf olduğu için. O makamı bir an önce boşaltılmasını istiyoruz.

HKP suç duyurusu yaptı, çirkin kampanya başladı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya için “Tek parti döneminde alınan bu karar tarihe ihanet olmanın yanında hukuka da aykırıydı” sözleri için suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine sosyal medyada 5816 sayılı ‘Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun'un kaldırılması için kampanya başlatıldı. AKP'ye yakın paylaşımlar yapan Tuğrul Selmanoğlu “5816'dan yargılanmayan dava adamı mı olur? Gerçekleri dile getirmeniz yeterli, şak diye bir Betonkafa dava açar” diye yazdı. Yeni Şafak yazarı Yusuf Kaplan “Hasta bunlar! Köle ruhlular” ifadelerini kullandı. Yazar Nurullah Mısıroğlu da “Erdoğan'dan beklediğimiz cevap; “Kaldırın şu kanunu” veya “5816'yı kaldırdım” ifadelerini kullandı.