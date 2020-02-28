Atatürk’ü anmayan müftüye CHP’li başkandan tepki

Manisa Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği tarafından eski belediye binası konferans salonunda düzenlenen ‘Hocalı Soykırımı Şehitlerini Anma’ etkinliğine Turgutlu İlçe Müftüsü Fethullah Yavuz, kürsüde yaptığı duada Atatürk ve silah arkadaşlarından söz etmedi. Bunun üzerine tepki gösteren CHP'li Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, katılımcılardan tekrar dua istedi.

Akın, “Biraz önce sayın müftü sanırım eksik bıraktı, ben bizim ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları için de sizlerden bir dua istiyorum'' dedi. Akın ve katılanlar daha sonra Atatürk ve silah arkadaşların tekrar dua etti.

“UNUTTURMAYACAĞIZ''

Etkinlikten bir gün sonra yerel bir televizyon kanalına çıkan Akın, tepkisi tekrar gündeme getirdi.

Akın programda şu ifadelere yer verdi.

*Kötü bir olay yaşadık. Bir etkinlik programında müftü bey dua ederken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını unuttu.

*Ben de çıktım uyarmak zorunda kaldım. Biz duyarlılığımızı göstereceğiz. Bizim atalarımız onlar. Bu memleketi kanlarıyla kurmuşlar. Bayrağımızın, vatanımızın değerini bilmemiz lazım. Bunları unutturmamamız lazım.