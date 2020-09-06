Atatürk’ün adını anmayan belediye başkanına sert tepki

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Gönen'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıld önümü törenlerine katıldı. Akın, törene katılmayan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın okunan tören mesajında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anmamasına sert tepki gösterdi.

“ÖNCE OTURDUĞUNUZ KOLTUĞUN HADDİNİ BİLİN”

Balıkesir'in Kuvay-ı Milliye'nin başkenti olduğunu belirten Akın, “Onun için konuşmalarımızda, mesajlarımızda Ulu Önder Atatürk'ü anmayan, adını söylemeye cesaret edemeyenlere yazıklar olsun. Bu ülkede kim olursanız olun önce oturduğunuz koltuğun haddini bilin. Oturduğunuz koltuğun babanızın malı olmadığını bilin” dedi.

Ahmet Akın sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün bile bazı mesajlarda Atatürk'ün, Ulu Önder’in ismini söylemeye çekinmek bile gitmenin alametidir. Çünkü Atatürk bu toprakları bize emanet etti. Kuvay-ı Milliye'nin başşehrinin evladı olarak bu başşehre yakışır şekilde hareket edip mesaj göndermemiz gerekir. Onun için ne olursan ol, istersen Büyükşehir Belediye Başkanı ol, ama yazdığın mesajda Atatürk’ü unutma. Çok ayıp. Olmadı Başkan, yakışmadı. Büyükşehir Belediye Başkanımıza yakışmadı. Büyükşehir Belediye Başkanı’nın mesajında Atatürk’ün adı yok. Olmaz.”