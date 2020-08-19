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Atatürk’ün ‘beyaz vagonu’ yerinden kaldırılıyor: Gerekçe olumsuz hava koşulları

Mustafa Kemal Atatürk’ün 1926'dan 1937'ye kadar yurt içi gezilerinde kullandığı, 13 yıldır İzmir Alsancak Garı girişinde sergilenen beyaz vagonun bulunduğu yerden kaldırılmak istenmesi tepkilere neden oldu. Vagonun hava koşullarından olumsuz etkilendiği için yerinden kaldırılacağı yönündeki haberler üzerine, CHP Milletvekili Atilla Sertel, meclis başkanlığına bir önerge verdi. Vagonun hava şartlarından etkilenmemesi için bulunduğu yerde önlem alınıp alınamayacağını sordu. ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışı'da Atatürk'ün unutturulmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Latif SANSÜR
18:16 -
Haberler Gündem
Atatürk’ün ‘beyaz vagonu’ yerinden kaldırılıyor: Gerekçe olumsuz hava koşulları

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yurt içi gezilerinde kullanılmak üzere 1926 yılında bir Alman şirketine yaptırılan özel donanımlı beyaz vagonun 13 yıldır sergilendiği yerinden kaldırılmak istenmesi tepkiye neden oldu.

Trenin İzmir'deki Alsancak Garı önünden kaldırılmasına gerekçe olarak da “Vagonun, kötü hava koşullarından olumsuz etkilenmemesi ve vatandaşlara daha sağlıklı ziyaret imkanı sunulabilmesi için gar içindeki 1 nolu kapalı peronda özel sergi alanına taşınacağı” gösterildi.

SERTEL: BİRDENBİRE TAŞINMAK İSTENMESİNİN NEDENİ NEDİR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması için meclis başkanlığını bir soru önergesi veren CHP İzmir Milletvekili Atilla Sertel, “13 yıldır Alsancak Garı önünde sergilenen beyaz vagonun birden bire taşınmak istenmesinin nedeni nedir” diye sordu.

Sertel soru önergesinde bakan Karaismailoğlu'na şu soruları yöneltti:

*Beyaz vagon hava koşullarından etkileniyordu ise şimdiye kadar önlem alınmamasının sebebi neydi?

Yıllardır gar önünde duran, İzmirlilerin dışarıda sergilenmesinden memnun olduğu Ata'mızın  beyaz vagonunun kaldırılmak istenmesinden bakanlığın bilgisi ve izni var mıdır?

Beyaz vagonun bir oldu bitti ile kapalı alana taşınması yerine konunun İzmir kamuoyu ile tartışılması ve çözüm önerileri aranması yönünde bir girişiminiz olacak mıdır?

ADD: ATATÜRK VE ESERLERİNİ UNUTTURMAYACAĞIZ

Beyaz vagonun kaldırılmasıyla ilgili olarak  basına bir açıklama yapan ADD Genel Başkanı Hüseyin Emre Altınışık, “Bu güne kadar ki uygulamalar bize koruma konusunda söylenilenlerin aksini düşündürtüyor. Rize'de bakım yapacağız diye Atatürk heykelini kaldırdılar, yerine çay bardağı koydular. Londra'da, Paris'te olduğu gibi yapının üzerini cam levhalarla çevirebilirler. Böylece dışarıdan, içeriden fotoğraflar çekilebilir, insanlar gezebilir” önerisini getirdi.

Atatürk'ün eserini ortadan kaldırmak, unutturmak isteyenlere izin vermeyeceklerini söyledi.

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Son güncelleme: 18:17 19.08.2020
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