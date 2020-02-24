‘Atatürk’ün izini silmeye çalışanlara karşı mücadelemiz sürecek’

Milli Egemenliğin 100. Yılı'nda resim şiir ve beste yarışması düzenlediklerini belirten İlgezdi, “Çocuklarımızın içindeki Atatürk sevgisini yaptıkları resimle, yazdıkları şiirle, besteledikleri şarkılarla ortaya koymaları için 23 Nisan'da yarışma düzenliyoruz. Tüm çocuklarımızı yarışmaya katılmaya davet ediyorum” dedi.

‘10 STATTAN ADINI SİLDİLER'

İktidarın, Atatürk'ün izlerini silme konusunda sicilinin bozuk olduğunu belirten İlgezdi, “Bugüne kadar 10 stattan Atatürk, 3 stattan İnönü adını silen, Atatürk Havalimanı'nı kapatan, Atatürk Kültür Merkezi'ni önce atıl hale getiren sonra yıkan, müfredattaki derslerden Atatürk ismini çıkaran, daha geçtiğimiz perşembe günü Atatürk Havalimanı Serbest Bölgesi'nin adından Atatürk'ü çıkaran bir iktidar var. Bu anlayışa karşı CHP olarak hiçbir zaman kayıtsız kalmadık, kalmayacağız” dedi.