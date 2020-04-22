Atatürk’ün resmini ters asan üniversiteden açıklama!

Trabzon Üniversitesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kampüsteki binaya Atatürk’ün resmini ters astı. Bir süre böyle kalan resim, kısa bir süre sonra düzeltildi.

CHP Trabzon eski Milletvekili Haluk Pekşen, sosyal medya hesabından Trabzon üniversitesi Fatih kampüsündeki bir binaya ters asılan Atatürk resmi ve bayrakların fotoğrafını paylaşarak, “Bu ihaneti yapan şeref yoksunu yalnızca Atatürk’e değil Trabzon halkının şeref ve onuruna saldırmıştır. Cumhuriyetin kurucu kenti, milli mücadelenin en öndeki yiğit insanlarının kentidir Trabzon. Bunu yapan aşağılık bir alçaktır. Trabzon vatan haini bu haysiyetsizleri iyi bilir” diyerek tepki gösterdi.

Kısa sürede sosyal medyada binlerce insan bu olaya tepkilerini dile getirdi.

PESONELE SORUŞTURMA AÇILDI

Gelen yoğun tepkiler üzerine Trabzon Üniversitesi yönetimi de sosyal medya hesabından bir açılama yayınladı. Üniversite yaptığı açıklamada hatalarının hemen farkına vararak düzelttiklerini belirterek ilgili personel hakkında da işlem başlatıldığını duyurdu. Üniversite ayrıca olay hakkında yapılan bazı yorumlar karşısında da hukuki yollara başvurulacağını ifade etti.

”BİR ANLIK DİKKATSİZLİK”

Trabzon Üniversitesi’nden yapılan açıklamada, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 100. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle üniversitemiz Fatih Kampüsü’ndeki bir binamıza şanlı bayrağımızı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün portresini asma çalışmaları esnasında görevli personelimizin bir anlık dikkatsizliğinin sonucu olarak Atatürk portresi çok kısa bir süre de olsa maalesef ters asılmış, bu durum bayrak asma işlemi devam ederken fark edilerek derhal düzeltilmiştir.

Nitekim spekülasyona konu edilen fotoğrafa dikkatle bakıldığında işlemin tamamlanmadığı açıkça görülebilir. Keze bu üzücü duruma sebebiyet veren personel hakkında da gerekli işlem başlatılmıştır” denildi.