Atatürk’ün vasiyet gelirlerini Hazine’ye aktardılar

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu hesabındaki yıllık 300 milyon lirayı bulan nakit paranın, Mart ayı itibariyle Hazine hesabına geçirildiğini açıkladı. Ersoy, iki yıldır kurumlara verilmeyen nema gelirlerine ilişkin ise, “En kısa sürede yasal düzenleme yapılacak” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, ‘'2 yıldır bu paraların peşindeler ve kurumların nema gelirlerini ödemiyorlar. Vasiyet gelirlerine el koymak için de genel müdür değiştirdiler. Madem faiz geliri ödeyeceksiniz, neden hukuka aykırı olarak bankadaki paraya el koymaya çalışıyorsunuz. Atatürk'ün miras bıraktığı her bir kuruşun peşine düşeceğiz'' dedi ve şunları söyledi:

BAŞKAN GÖREVDEN ALINDI

‘'Türk Tarih Kurumu Başkanı Refik Turan, bu paraların Hazine Kurumlar Hesabı'na aktarılmasına direndiği için görevden alındı. Yeni başkan paraları Tek Hazine Kurumlar Hesabına devretti. 2018'den sonra bu hesaba aktarılmasına direnen Sayıştay da bu direncinden vazgeçti, bundan vazgeçen Sayıştay denetçisi de AKP'den milletvekili adayı yapıldı. Türk Tarih Kurumunun, Türk Dil Kurumunun özel bütçesine el atılmasının aslında sizin, benim veya bir başkasının bankadaki mevduatına el atılmasından hiçbir farkı yoktur. Her birinin yıllık ortalama 300 milyon lira civarında temettü, nema geliri vardır, buna Hazine el koymuştur ve bu mart ayı itibarıyla da 3,5 milyar lira Tek Hazine Kurumlar Hesabı'na aktarılmıştır. Mustafa Kemal'in vasiyeti var''

ERSOY: 20 MART’TA HAZİNE HESABINA GEÇTİ

Emir’i doğrulayan Bakan Ersoy, Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu hesaplarının 20 Mart 2020'de Tek Hazine Kurumlar Hesabı’na geçtiğini açıkladı. “Parası alınmıyor, tek hesapta toplanıyor” diyen Ersoy şunları söyledi:

‘'Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumuna ait nakit mevcudunun değerlendirilmesi sonucu elde edilecek nemaların paylaşımıyla ilgili haklı bir eleştiri var, bununla ilgili bir çalışma da yapıldı. Hazine ve Maliye Bakanlığınca yasal bir düzenleme hazırlığı var. En kısa sürede yasal düzenleme yapılacak ve bütün o nema hakları da kendisine verilecektir.”