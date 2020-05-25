Aydın’ı üzen ölüm

Aydın’da uzun yıllar mimarlık yapan, çevre ve doğa dostu birçok projeye imza atan, entellektüel birikimi ve kültür sanata olan ilgisi, ödün vermez Atatürkçülüğü ile tanınan 65 yaşındaki Cem Cemil Öztürk, bir süredir mücadele ettiği kansere yenik düştü.

Dün gece yarısı fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Öztürk, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Siyasetle de uğraşan Öztürk, 2009 yerel seçimlerinde CHP’den Aydın Belediye Başkanlığı’na aday adayı olmuştu.

AVM İÇİNDE MÜZE KURMUŞTU

Aydın kişiliği ile herkesin gönlünde taht kurmayı başaran Cem Cemil Öztürk, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek Söke’deki bir alışveriş merkezi içinde 30 yıl boyunca Ege Bölgesi’nden topladığı 4 bin folklorik ürün için Otantika Etnografya Müzesi’ni kurmuştu.

İLK KİTABI 8 GÜN ÖNCE ÇIKMIŞTI

Kanser ile mücadele verdiği sürede bile boş durmayan Cem Cemil Öztürk, kendisi gibi mimar olan eşi Nilüfer Öztürk ile hazırladıkları ve 17 Mayıs’ta çıkan ilk kitabı ‘Hepsi nenem kokuyor’ ile ilgili sosyal medya hesaplarından “Kanser denilen sinsi düşman ile savaşırken, ilk kitap çalışmamın taslağını bitirdim. 500 eser fotoğrafı, öyküleri, anlamları, gizemleri. 400 sayfa. İkinci kitap: Direnişle geçen bir ömür, tamamlanıyor. Üçüncü kitap: Aşk Yazıları, tamamlanıyor. Dördüncü kitap ise Karikatürler” paylaşımını yapmıştı. Öztürk, ‘Hepsi nenem kokuyor’ kitabını görebildi.