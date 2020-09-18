AYM’nin hak ihlali kararının ardından ‘Berberoğlu Meclis’e’ çağrısı

Anayasa Mahkemesi (AYM), 4 Haziran 2018 genel seçiminde CHP İstanbul Milletvekili olan Enis Berberoğlu'nun Anayasa'dan kaynaklanan dokunulmazlığına rağmen ceza almasını ve cezaevinde tutulmasını ihlal sayarak, bu hak ihlalinin tüm sonuçlarıyla ortadan kaldırılmasını istedi.

Kararın ardından CHP’li siyasetçiler ve hukukçulardan ‘Enis Berberoğlu TBMM’ye dönsün, hakları iade edilsin’ sesleri yükseldi.

CHP’den yapılan açıklamada, “Anayasa Mahkemesi, İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun Anayasa’ya aykırı şekilde milletvekilliğinin düşürüldüğünü ve kararın hukuksuzluğunu oy birliğiyle tescilledi. AYM’nin kararı millet iradesini hiçe sayanlara hukuk dersi olmalıdır” denilerek ‘Berberoğlu Meclis’e’ çağrısı yapıldı.

“ŞENTOP’UN MİLLİ İRADEYE NAMUS BORCUDUR”

Partiden isimlerin kararla ilgili yaptıkları açıklamalar ise şöyle:

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel: Milletin verdiği yetkiyi kullanması anayasaya ve hukuka aykırı yargı kararının, sarayın iradesiyle Parlamento’da okutulmasıyla engellenen milletvekilimiz Enis Berberoğlu, yeniden görevine dönmelidir. Bu Meclis Başkanı Şentop'un milli iradeye namus borcudur.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak: AYM milletvekilliği düşürülen Enis Berberoğlu’nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiğine hükmetti. Şimdi TBMM Başkanı’na düşen, haksızlığı telafi etmek, millet iradesinin tecellisi için gereken önlemleri derhal almaktır. Berberoğlu, TBMM'ye geri dönmelidir.

“NASIL BİR HAKSIZLIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin: Anayasa Mahkemesi Enis Berberoğlu’nun seçilme, siyasi faaliyet, kişi hürriyeti ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine oy birliği ile karar verdi. Yıllardır siyasi bir kin ile yürütülen sürecin nasıl bir haksızlık olduğu ortaya çıktı. Enis Berberoğlu Meclis’te yerini almalıdır.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: Yargı süreci devam ediyor Anayasa Mahkemesi kararını bekleyin demiştik. Bugün AYM İstanbul Milletvekilimiz Enis Berberoğlu'nun hak ihlali kararını oy birliğiyle onayladı. Saraydan aldığınız talimatla vekilliğini düşürdüğünüz Enis Berberoğlu'na derhal haklarını iade edin!

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç: Enis Berberoğlu ile ilgili Anayasa Mahkemesi hak ihlali kararı verdi. Anayasa Mahkemesi kararını beklenmeden Berberoğlu'nun vekilliğini düşürenleri uyarmıştık. Artık Berberoğlu ile ilgili TBMM'de okunan karar yok hükmündedir. Dolayısıyla Berberoğlu meclise yeniden dönmelidir.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi: Anayasa Mahkemesi Berberoğlu'nun, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle hükmetti. Berberoğlu hakkında yargılamaya devam edip karar verenler ve dokunulmazlığını kaldıranlar bu hesabı nasıl verecekler.

“MİLLETVEKİLLİĞİ HİÇ DÜŞMEDİ”

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç: Enis Berberoğlu’nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, millet iradesinin yok sayılmasıdır demiştik. Bugün AYM'de hak ihlali olduğuna hükmetti. Meclis Başkanı, millet iradesini yok saymasının ağır sonucunu çözecek adımlar atmalıdır. Berberoğlu, TBMM'ye geri dönmelidir.

CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay: AYM’ye başvuru var. 4 Haziran 2020 tarihinde TBMM’de “AYM’de görülen dava var, Berberoğlu’ndan istenen savunma evrakları var. Dolayısıyla hüküm kesin değildir” dedik, dinletemedik. AYM kararı ile TBMM’de okunan karar yok hükmündedir. Berberoğlu meclise..

“YEMİN ETMEKSİZİN GÖREVİNE BAŞLAYABİLİR”

Engin Altay’ın açıklamalarına cevap veren Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Tevfik Sönmez Küçük, “Yok hükmünde demeyelim de AYMK md. 50 uyarınca hak ihlali kararının gereğinin yerine getirilmesi sonucunda yemin etmeksizin görevine başlayabilir diyelim” ifadelerine yer verdi.

Küçük şöyle devam etti:

* Kısacası kendisi hakkında derhal tahliye kararı verilmelidir. Berberoğlu Meclis’e girmiştir. Sayın Berberoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin bu ihlal kararı sonucunda 1 Ekim'de Meclis’in açılmasıyla birlikte yemin etmeksizin parlamenter çalışmalara katılabilecektir…

* Anayasa Mahkemesi 2 yıllık bir gecikme (!) ile de olsa hak ihlalini tespit etmiş oldu. Sayın Berberoğlu bu ihlal kararı ile birlikte milletvekilliğini yeniden kazanmıştır. Yemin etmesine dahi gerek yoktur. Hukukun ve demokrasinin hep üstün gelmesi dileğiyle…