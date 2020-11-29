Aynı aileden dördüncü kayıp! O da coronadan öldü

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan iş insanı 37 yaşındaki Murat Karabulut 15 gün önce rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan ve Covid-19 testi pozitif çıkan Karabulut’un annesi 67 yaşındaki Fadime Karabulut ile kız kardeşi 40 yaşındaki Selda Karabulut’a da test yapıldı. Testleri pozitif çıkan anne-kız da durumları ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Tarsus Devlet Hastanesi’nde tedaviye alınan Murat Karabulut, 14 Kasım’da hayatını kaybetti. Mersin Şehir Hastanesi’nde tedavi gören anne Fadime Karabulut da oğlundan iki gün sonra öldü. Sivaslılar Derneği’nde yönetici olan Selda Karabulut ise 24 Kasım’da aynı hastanede hayatını kaybetti. Anne, oğlu ve kızı, aynı mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

ÜZÜNTÜDEN BEBEĞİNİ KAYBETTİ

Murat Karabulut’un ablası olan ve Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde corona virüsü tedavisi gören 45 yaşındaki Şehriban Karabulut da hayatını kaybetti. Şehriban Karabulut’un ölümüyle, aynı aileden corona virüsü nedeniyle ölenlerin sayısı dörde çıktı. Eşini, kayınvalidesini ve iki görümcesini kaybeden Murat Karabulut’un eşi 7 aylık hamile Buket Karabulut, yaşadığı stres ve üzüntü nedeniyle geçen günlerde bebeğini kaybetmişti. (DHA)