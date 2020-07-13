Ayşe Tuba’nın çığlığını duyanlar, yardıma böyle koşmuş

Eskişehir’de anaokulunda aşçı olarak çalışan 2 çocuk annesi Ayşe Tuba Arslan, boşandığı 24 yıllık eşi Yalçın Özalpay tarafından geçen yıl ekim ayında başına satırla vurularak yaralandı. Hastanede 44 gün yaşam savaşı veren Ayşe Tuba, 24 Kasım günü hayatını kaybederken olay büyük tepki çekti.

Tutuklanan katil zanlısı Özalpay, ‘tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası çarptırıldı. Heyet, Özalpay hakkında iyi hal ve haksız tahrik indirimi yapmadı.

GÖRÜNTÜLER ÇIKTI

Mahkeme kararın gerekçesini açıklarken, güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde bir kafede oturanların Ayşe Tuba’nın yardım çığlıklarını duyduğu ve kafeyi boşaltarak yardıma koştukları görüldü.

Kafe önündeki bir kadının ise gördüğü dehşet karşısında adeta şoka girmesi güvenlik kamerasına yansıdı.

“İÇİMİZ SOĞUMADI”

Arslan ailesinin avukatlığını Eskişehir Barosu´na kayıtlı kadın avukatlar Neriman Ersin, Betül Duman, Pınar Çelik Arpacı, Heval Yıldız Karasu, Betül Öztulum, Fatma Girgin ve Funda Güney, gönüllü olarak üstlendi. Avukat Funda Günay yaşanan vahşet karşısında verilen ağır cezaya rağmen içlerinin soğumadığını ifade etti.

Arslan'ın, eski eşi hakkında 23 kez suç duyurusunda bulunduğu ve el yazısıyla yazdığı son dilekçesinde, “Yalçın Özalpay isimli şahısla ilgili başvurmadığım hukuki işlem kalmadı. Bu şahıstan ölüm tehdidi alıyorum. Benim ölümüm gerçekleşince mi bana yardım edeceksiniz? Ben çok mağdurum” dediği ortaya çıkmış ve kamuoyunda infial yaratmıştı. (DHA)