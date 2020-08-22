Azeri suç örgütü lideriyle katil zanlısının birlikte son görüntüleri

Çarşamba akşamı Serik ilçesi Boğazkent turizm merkezinde Nadir Salifov isimli Azeri suç örgütü lideri, birlikte yemek yediği yakın arkadaşı ve koruması tarafından silahla başından tek kurşunla vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Salifov olay yerinde hayatını kaybetti.

YAKIN KORUMASI VE ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Mafya lideri Salifov’u vuran Khayn Zeyralov ve şoförü Amır Hamidli, Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Ankara karayolunda yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından çelik yelek giydirilerek adliyeye sevk edildi. Zırhlı araca bindirilen Khayn Zeyralov ve Amır Hamidli polis araçlarının eşliğinde getirildiği Serik Adliyesinde çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

ÖLDÜRMEDEN ÖNCE KAYDA ALMIŞ

Olayın ardından Nadir Salifov’un öldürülmeden önce Khayn Zeyralov tarafından kayda alınan görüntüleri ortaya çıktı. Kayda alınan son görüntülerde Salifov önde yürürken arkasından gelen Khayn Zeyralov’un önce Sailov’u, ardından da kendini çektiği anlar bulunuyor. (İHA)



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