Babacan: Devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun

Partisinin dün 1. Olağan Karabük İl Kongresi'nde konuşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, iktidarı sert sözlerle eleştirdi.

“BÜYÜK ÇOĞUNLUK “BÖYLE OLMASINI İSTEMEMİŞTİK” DİYOR”

AKP’nin yıllar içerisinde bugün geldiği noktayı değerlendiren Babacan, “Şu anda iktidarda olan parti, bundan 18 yıl önce, “altta kalanlar” adına yola koyularak geniş bir toplum kesiminin desteğini aldı. 28 Şubat sürecinden sonra, içinden geldikleri kesimlerin ezilmesine itiraz olarak ortaya çıkan bir partiydi. Ancak bugün, tek bir sesin bütün sesleri bastırdığı bir ülke yarattı. Bu harekete destek verenler, devran dönsün ve aynı adaletsizlikler bu defa başkaları tarafından yaşansın istememişti.” ifadelerini kullandı.

“GERÇEK MİLLİYETÇİLİK EŞİT, ADİL VE ÖZGÜR BİR ÜLKE İNŞA ETMEKTİR”

AKP’nin uyguladığı politikaların millilik ve yerlilikten alakasının olmadığını belirten Babacan sözlerine şöyle devam etti; Gerçek milliyetçilik, her bir vatandaşın kendi hak ve özgürlüklerini doyasıya yaşayabileceği bir ülke yaratmaktır. Gerçek milliyetçilik, bu ülkede yaşayan herkesin başını dik tutabilmesini sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, vatandaşının çocuğunun geleceğinden kaygı duymadan başını yastığa koymasını sağlamaktır. Gerçek milliyetçilik, “ulusal çıkar” gibi bahanelerle insanların canıyla alay etmemektir. Gerçek milliyetçilik, gençlerin hayallerini çalmamaktır. Biz DEVA Partisi olarak, bu ülkenin haysiyetli insanlarına yakışır, eşit, adil, özgür bir ülke inşa etmek için geliyoruz.”

“GÜVEN OLMAYAN ÜLKEDE DÖVİZ ARTAR, İŞSİZLİK ARTAR, YOKSULLUK ARTAR”

Ülkede güvensiz bir ortamın bulunduğuna dikkat çeken Babacan, “Bugün yaşanan tüm sorunların çözümü ancak ve ancak bu milletin, çalışanların ve yatırımcıların geleceğe güvenle bakmasıyla mümkündür. Oysa ülkeyi yönetenlerin artık güven ortamını tesis etme imkanı kalmadı. Bu yönetim başta olduğu sürece yatırımcı yatırım yapmaktan çekinecek, yeni istihdam oluşmayacak, işsizlik sorunu artmaya devam edecek. Güven olmayan ülkede döviz artar, işsizlik artar, yoksulluk artar” dedi.

“DEVLET YÖNETİMİ EMANETTİR”

Babacan sözlerini şöyle tamamladı; “Vatandaşın bütün özgürlüklerini elinden zaten alıyorsunuz. Ekonomiyi batırdınız. Bunlar yetmedi, vatandaşın sağlığına göz diktiniz. Semptom göstermeyenleri sadece Dünya Sağlık Örgütü‘yle paylaşıyorsunuz. Ya siz bu ülkenin insanlarından ne istiyorsunuz? Devlet yönetimine emanet gözüyle bakmayanlardan korkun. Her kim ki ‘ben' demeye başlar, ondan sonra hatalar birbirini kovalar.”

Babacan, konuşmasının ardından Karabük'teki esnafla sohbet etti. Ardından Karabük il binasının açılısını gerçekleştirdi.