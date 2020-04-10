Babacan’dan hükümete çağrı: Devlet alacaklarından tamamen vazgeçmeli

Babacan'ın programda yaptığı açıklamaların satır başları şöyle:

Corona virüsü salgını nedeniyle açıklanan paket özellikle kayıt dışı çalışanlar ve ücretliler için çözüm üretmiyor. Türkiye'de 27 milyon vatandaşımızın ya emekli maaşı ya da kamu çalışanı olması gibi sebeplerle devletten bir geliri var.

*Ama 55 milyon vatandaşımızın devletten geliri yok. Öncelikle bu 55 milyon için tedbirlerle alınmalı. Devlet alacaklarından tamamen vazgeçebilir. Alacaklarını erteleyebilir.

*Devlet borç verebilir ya da karşılığı olmadan vatandaşlara ödeme yapar ve tekrar geri istemez. Bunların hepsi devletin yapabileceği işler. Bunların hepsi tek tek yapılmalı. Şu anda eldeki bütün cephane acilen kullanılmalı.”