Bağışları engelleyen genelge, 2005 yılındaki o kampanyayı gündeme getirdi

Yerel yönetimlerin salgına karşı başlattığı bağış kampanyalarının izinsiz olduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından valilikleri gönderilen yazının ardından CHP'li büyükşehir belediyelerini başlattığı bağış kampanyaları için açılan banka hesapları bloke edildi.

“İBB, 2004’TEKİ TSUNAMİ FELAKETİNE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATMIŞTI”

Bağış kampanyasına getirilen engel, gündeme 28 Aralık 2004’te Hint Okyanusu’nda Endonezya’nın Sumatra adasının batı kıyısı açıklarında meydana gelen 9,1 büyüklüğündeki deprem ve tsunami felaketinden sonra İBB'nin başlattığı “Güney Asya Depremi Yardım Kampanyası”nı getirdi.

İETT SİTESİNDE HABER DURUYOR

İETT'nin resmi sitesinde halen erişilebilen 17 Ocak 2005 tarihli kampanya haberinde “İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nin tekerlekleri bugün TSUNAMİ mağdurları için dönüyor. İsteyen kampanyaya akbil basarak katılabiliyor. Haydi şimdi yardım zamanı…” ifadeleri yer alıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Güney Asya'da meydana gelen deprem ve tsunami felaketinden sonra başlattığı yardım kampanyasında İETT ve Özel Halk Otobüsleri'nde her yolcunun akbil basarak kampanyaya katılabileceği belirtiliyor.

İBB'nin Vakıflar Bankası Validesultan Şubesi`nde açtığı “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Asya Depremi Yardım Kampanyası”nın hesap numaralarına yapılan bağış miktarının 3,5 trilyonu aştığı, vatandaşların bu hesaba havale ücreti ödemeden bağış yapabildiği anlatılıyor.

TOPBAŞ 100 BİN DOLAR BAĞIŞLADI

Haberde hesap numaraları da paylaşılan söz konusu haberde şu ifadelere yer verildi:

* Kampanya ile ilgili basın toplantısı Ataköy Crown Plaza'da yapıldı. İBB Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş, İBB Genel Sekreteri Ramazan Evren, Genel Sekreter Yardımcısı Mesut Pektaş, İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Muammer Kantarcı, İBB Sağlık Dairesi Başkanı Mustafa Güveli ve Özel Halk Otobüsleri adına Öz Ulaş Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yüksel katıldı.

* Güney Asya'daki tsunami felaketinin boyutlarıyla ilgili bilgi veren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mimar Kadir Topbaş anlamlı bir jest yaptı ve yardım kampanyasına şahsı adına 100 bin dolar bağışladı.

* Başkan Topbaş ayrıca, 17 Ocak Pazartesi (bugün) günkü hasılatının tamamını kampanyaya bağışlayacak olan İETT İşletmeleri Genel Müdürü Dr. Muammer Kantarcı'dan da 5 bin YTL’lik (5 milyar lira) akbil kontörü satın aldı. Topbaş, bu ay ki maaşının tamamını da Güney Asya Depremi’nden zarar görenlere bağışladı.