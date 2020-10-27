Bahçeli: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM’de grup toplantısında partililere sesleniyor. Bahçeli konuşmasına dün hayatını kaybeden Prof. Dr. Osman Durmuş’u anarak başladı. Durmuş’un vefatıyla ilgili konuştuğu sırada Bahçeli’nin sesinin titrediği ve gözlerinin dolduğu görüldü.

Bahçeli konuşmasından satır başları:

* Prof. Dr. Osman Durmuş’u kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Osman Durmuş, inanmış bir ülkücü, çalışkan bir hekim, başarılı bir siyasetçi, ahlaklı bir insan, kısacası adam gibi adamdı.

* 57. Cumhuriyet Hükümeti’nde Sağlık Bakanı olarak görev almış, gayreti, tecrübesi ile taraflı tarafsız herkesin takdirini toplamıştır. Osman Durmuş’a rahmetler niyaz ediyorum, ailesine, sevenlerine, camiasına sabır ve metanet diliyorum.

“TARİH ANLAYIŞIMIZ DEVRİ DEĞİLDİR”

* Tarih anlayışımız devri, coğrafya algımız dönemsel değildir. Cumhuriyet, demokrasinin en gelişmiş halidir. Cumhuriyet, milli mücadelenin taçlanmış halidir.

* Cumhuriyet, Türk milletinin bağımsızlık onurudur. Hüküm milletindir, hükümet millettir. Cumhuriyet kazanılmış bir şey değildir, kan döktük. Her karış toprağıyla bölünmez bir bütün olan Türkiye Cumhuriyeti herkesin ortak sevdası, ortak değeridir.

* Hesap hatası yapanlar dökülen kanlarını, şehit kanlarını unutmasınlar. Bizim verecek toprağımız, çizilecek sınırımız, bölünecek milletimiz yoktur.

* Hainler nerede olurlarsa olsunlar millet sevdalıları sonuna kadar buradadır. Cumhuriyet sonsuza kadar korunup, kollanacaktır. Güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüş emeli taşıyanlar önce kendilerine çekidüzen vermelidir.

CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİ İLE HASTALIK TEDAVİ EDİLMİŞTİR

* Öncelikli stratejik hedefimiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kök salarak olgunlaşmasıdır. Parlamenter sistem amaçlayanların ne hallere düştükleri ortadadır.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne abuk subuk eleştiri getirenlerin iddiaları çürüktür. Bu emeli taşıyanlar önce kendilerine çeki düzen vermelidir.

* Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile hastalık tedavi edilmiştir. Kriz severlerin güçlendirilmiş parlamenter sistem arayışları normaldir. Bu tip siyaset anlayışlarının gıdası cepheleşmedir.

* Türk milleti, kimin kime hangi yalan ve ayak oyununu fısıldadığını açıkça görmekte, notlarını sandıkta değerlendirmek üzere almaktadır. Milletimizin istediği kaos değil, huzur, gelişme, birlik ve beraberliktir.