Bahçelievler’de çöken binanın ardından ortaya çıkan şok gerçek

İstanbul Bahçelievler'de bir süre önce boşaltılan bir binanın çökmesinin ardından, çöken binanın etrafındaki 5 bina da tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'da geçtiğimiz Eylül ayında meydana gelen depremden sonra ise, Bahçelievler Belediyesi CHP'li meclis üyeleri deprem komisyonu kurulması için önerge vermiş ancak bu önerge reddedilmişti.

“DEPREM KOMİSYONU KURULSUN DEMİŞTİK”

Konuya ilişkin Sözcü'ye konuşan Bahçelievler Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Seyit Ali Aydoğmuş, “Bahçelievler'de 22 bin yerleşim bölgesi var. Belediye Meclisinde, ‘6 buçuk 7 şiddetindeki bir depremde bunun 15 bini yakılacak' dedik. Bir deprem komisyonu kurulmasını ve depremle ilgili çalışma grubu oluşturulmasını istedik. Bahçelievler hem deprem açısından tehlikeli bölge hem de binalar eski. Parsel bazında bina yenileme tercihleri olduğu için ada bazı talebinde bulunduk. Yıkılan, çöken binalar yanındaki sağlam binayı da çürük hale getiriyor. Ancak deprem komisyonu kurulması önergemizi reddedildi” ifadelerini kullandı.

“GÜVENLİK TEDBİRİ YOK”

Boşaltılan binalarda herhangi bir güvenlik önlemi olmadığını söyleyen CHP'li üye Aydoğmuş, “Boş binaların tespit edilmesi ve güvenlik önlemleri alınması için ilçe olarak çalışma başlattık. Şu anda sahadayız. Boşaltılması gereken, riskli olan yaklaşık 140 bina var. Ancak bugüne kadar 7 bina boşaltılmıştı. Ayrıca çöken binanın çevresindeki binalar da tehlike arz ettiği için boşaltıldı. Boşaltılan binalarda herhangi bir güvenlik önlemi yok. Güvenlik tedbiri alıp, mühürleyip, yakılacak bina diye önlem alınmalı. Binaların başında bir güvenlik görevlisi de yok” diye konuştu.