Bahçeli’nin ‘HDP kapatılsın’ çağrısına AKP’den yanıt

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, NTV canlı yayınına konuk oldu.

Kurtulmuş, MHP lideri Bahçeli’nin “HDP'yi, Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur. Bu terör ve bölücülük yatağı kapatılmalıdır” çağrısına ilişkin olarak, “Parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi” açıklamasını yaptı.

Kurtulmuş, şunları söyledi:

* Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP’nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti.

* Çukur eylemlerinde PKK’yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye’yi konuşuyor olabilirdik.

* HDP’ye ‘terörle aranıza duvar örün’ diyoruz. Parti kapatmalarının Türkiye’de olumlu sonuçları görülmedi

“ABD TÜRKİYE’Yİ KAYBETMEK İSTEMEZ”

Kurtulmuş, “Türkiye egemen ve bağımsız bir devlettir. Bu adımların rasyonel olmadığını ABD için de vahim sonuçları olacağını ABD’li siyasetçiler biliyorlardır. ABD, Türkiye gibi bir müttefiki kaybetmek istemez” ifadelerini kullandı.