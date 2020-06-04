Bakan Akar ‘yoklama kaçağı’ sayısını açıkladı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, lise mezunu gençlerin 22 yaş olan askerlik tecil sürelerinin yeniden 28'e çıkarılması talebini içeren soru önergesi verdi.

Gürer'in önergesine yanıt veren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 2019 Kasım-Aralık ayları itibariyle 370 bin yükümlünün yoklama kaçağı durumunda olduğunu belirterek, şunları söyledi:

MESLEK VE TEKNİK LİSELERE ÜÇ YIL EK SÜRE

* Lise veya dengi okuldan mezun olarak üniversite okumayan yükümlülerin askerlikleri istekleri halinde mezuniyet tarihlerinden itibaren üç yıl, mesleki ve teknik lise mezunları için ilave üç yıl ertelenmektedir.

* Bu erteleme süreleri lise ve dengi okul mezunları için 22, mesleki ve teknik lise mezunları için 25 yaşını tamamladıkları yılın sonunu geçemez. Erteleme yaş sınırlarında yapılan bahse konu değişiklik yoklama kaçağı durumuna düşen yükümlü sayısını etkilememiştir.