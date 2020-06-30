Bakan Albayrak’ın eşine yapılan çirkin saldırıya siyasetçilerden ortak tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 4’üncü kez baba oldu. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Esra Erdoğan Albayrak’la evli olan Berat Albayrak, “Rabbimize şükürler olsun, bu gece 4. evladımız Hamza Salih ailemize, dünyamıza sefalar getirdi. Sevgili eşim Esra’ya bize bu mutluluğu yeniden yaşattığı için sevgi ve minnetlerimi sunuyorum. Dualarınızı bekleriz” dedi.

SOSYAL MEDYADAN HAKARET

Bu haberi sosyal medya üzerinden duyuran Bakan Albayrak’ın paylaşımına çirkin yorumlar geldi. Sosyal medyada hakaretlerde bulunan kişilerin hakkında tutuklanması için kampanya başlatıldı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül de bu kişilerin hukuk önünde hesap vereceğini duyurdu.

Bakan Gül, “Körpecik yavruya, annesine, babasına çirkin iftiralarla saldırma düşkünlüğüne sapmış, ruhunu nefrete boğdurmuş; ağzı bozuk, fikri çürük, aynı havayı solumaktan hicap duyduğumuz güruhu kınamak bile zûl geliyor. İnsanlıktan nasipsiz bu şahıslar hesabını hukuka verecektir” ifadelerini kullandı.

MUHARREM İNCE VE MANSUR YAVAŞ, ALBAYRAK’A DESTEK ÇIKTI

Bakan Albayrak’a yönelik çirkin ifadelere her kesimden tepki geldi. Eski CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce, “Sosyal medyada Esra Albayrak'a yönelik yapılan paylaşım ahlaksızlıktır. Bu tür paylaşımlar ister Başak Demirtaş'a yapılsın, ister Esra Albayrak'a yapılsın, kime yapılırsa yapılsın karşı çıkmalıyız, kınamalıyız, yapanı da cezalandırmalıyız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş ise, “Kadınlara yönelik her türlü saldırının karşısında olacağımızı daha önce de belirtmiştik. Sayın Esra Erdoğan Albayrak'a yönelik ahlak dışı söylemleri ve çirkin ithamları kınıyorum. Allah evlatlarını güle güle büyütmeyi nasip etsin” dedi.

CHP’Lİ ERDOĞDU: ÇİRKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞMAK ÇÜRÜMÜŞLÜKTÜR

CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu, Esra – Berat Albayrak çiftini yeni doğan bebekleri dolayısıyla tebrik ederek, “Bir bebeğin dünyaya gelişi gibi duru bir olayın çirkinleştirilmeye çalışılmasını çürümüşlük olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

ALTUN: ORGANİZE SALDIRI VE HAKARET FURYASI

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yaşanan olaya ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

* Sayın Bakanımız Berat Albayrak'ı ve eşi Esra Albayrak Hanımefendi'yi dün gece dünyaya gelen yeni yavruları vesilesiyle tebrik ediyorum. Hamza Salih'in ailesi, vatanı ve milleti için hayırlı bir evlat olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum.

* Bu güzel haber karşısında bile, insanlıktan nasibini almamış bir güruh, anneliğin kutsiyetini ve çocukluğun masumiyetini hiçe sayarak organize bir saldırı ve hakaret furyası başlattı. Bu tavrı esefle kınıyor, şiddetle lanetliyorum.

* Vicdan ve ahlaktan yoksun bu arsızlığın manevi, kültürel ve toplumsal değerlerimiz içerisinde asla yeri yoktur. Bu örgütlü ahlaksızlığa karşı tepkisiz kalanların riyakarlığını da görmezden gelemeyiz.

* İkiyüzlülüğü ve ahlaksızlığı zihniyetlerinin bir parçası haline getirenlere karşı biz hakikatin ve ahlakın tarafı olmayı sürdüreceğiz. Kimse hakarete uğramasın, kimsenin izzeti hedef alınmasın diye daha çok mücadele edeceğiz.





AKŞENER: SİYASETE EŞLERİN, TORUNLARIN ÖZNE YAPILMASI AYIPTIR

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener siyasete eşlerin, çocukların, torunların özne yapılmasının ayıp ve ahlaksızlık olduğunu belirterek, “Böyle siyaset olmaz, böyle insanlık olmaz. Esra Hanım’ı yeniden anne olmasından ötürü tebrik ediyorum. Allah kendisine, vatanına milletine hayırlı bir evlat yetiştirmeyi nasip etsin” ifadelerine yer verdi.

AKP’Lİ KAYA: MİLLETİMİZİ SES YÜKSELTMEYE DAVET EDİYORUM

“İnsanlığınız, haysiyetiniz, insafınız nerede?” diye soran AKP Genel Başkan Yardımcısı Betül Sayan Kaya ise, “Yeni doğmuş bir bebek ve lohusa annesine böyle aşağılıkça saldırmak nasıl bir ahlaksızlıktır? Milletimizi, Esra Albayrak Hanımefendi’ye yapılan ahlaksızlığa karşı sesini yükseltmeye davet ediyorum” dedi.

BAŞAK DEMİRTAŞ’A HAKARET EDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a yönelik hakarette bulunan Vedat M. Sakarya 3. Sulh Ceza Hâkimliği'nde “Suç işlemeye alenen tahrik etme” suçundan TCK 214/1 maddesinden tutuklanarak Ferizli Cezaevine gönderilmiş, ancak tutuklanmasından sonra avukatının nöbetçi sulh ceza mahkemesine yaptığı itiraz sonrasında tahliye edilerek, hakkında evden ayrılmama şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.