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Bakan Fatih Dönmez test sonucu pozitif çıkan personel sayısını açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun verdiği soru önergesini yanıtlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 17 Nisan 2020 tarihi itibariyle bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan 17 personelin corona virüsü testi sonucunun pozitif çıktığını belirtti.

17:18 -
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Bakan Fatih Dönmez test sonucu pozitif çıkan personel sayısını açıkladı!

CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndaki corona virüsü vakalarına ilişkin 9 Nisan’da Meclis Başkanlığı’na soru önergesi sunmuştu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tanrıkulu’nun verdiği soru önergesini yanıtladı.

“YAŞAMINI YİTİREN PERSONEL OLMAMIŞTIR”

T24’te yer alan bilgilere göre, bakanlığa bağlı kuruluşlarda çalışan 17 kişide corona virüsü tespit edildiğini açıklayan Bakan Dönmez, önergeye verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

* 17.04.2020 tarihi itibariyle Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında çalışan 17 personelin Corona Virüs testi pozitif çıkmıştır.

* Bahse konu personelden 8’inin hastanede tedavisi sürmekte olup, 5’i ise iyileşerek taburcu olmuştur.

* Corona Virüs tespit edilen personelimizin tümü devlet hastanelerinde tedavi edilmiş olup, bu kapsamda yaşamını yitiren herhangi bir personel olmamıştır.

* Bakanlığımız bağlı kuruluşlarında 1 Mart-7 Nisan tarihleri arasında toplam 1.079 personele idari izin verilmiştir.

* Corona virüs salgım ile mücadele kapsamında; Cumhurbaşkanlığı, Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlıklarının yayınlamış oldukları Genelgeler çerçevesinde gerekli tüm çalışmalar titizlikle yapılmaktadır.

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Son güncelleme: 17:32 26.05.2020
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