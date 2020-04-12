Bakan Koca “Bu son derece önemli” diyerek duyurdu: İlk defa düştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, üniversite rektörleri, dekanları ve hastane başhekimleri ile corona virüsüyle ilgilli video konferansla toplantı yaptı. Bakan Koca, toplantıya ilişkin videoyu Twitter hesabından, “Koronavirüs (corona virüsü) hastalarının tedavi tablosunda bugün yeni bir gelişme var. Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı. 6 üniversitemizden bilim insanlarımız aynı kanıda. Bu izlenen tedaviyle, tedbirlerin sonucudur. Tedbirlerle alacağımız sonuç nettir” notuyla paylaştı.

“YÜZDE 3- 3,5”

Videoda rektör, dekan ve başhekimlere seslenen Koca şöyle konuştu:

* Türkiye’yi diğer ülkelerden farklı olarak gördüğümüz, bunu son bir hafta, 10 gündür daha net görüyorduk.

* Yatan hasta, yoğun bakıma giren hasta ve entübe edilen hastadaki artış hızı, düşme eğilimindeydi.

* Bugün ilk defa yoğun bakıma giren ve entübe olan hasta sayısal olarak eksiğe düştü. Yani yüzde 3- 3,5 oranında bir düşüş söz konusu oldu.

* Bu son derece önemli, her geçen gün yoğun bakımda yatan hastanın yatış gün sayısının da azaldığını görüyoruz.

TÜRKİYE’DE SON DURUM

Türkiye’de ilk corona virüsü vakasının ortaya çıkmasının ardından 33 gün geçti. Dün 95 kişinin vefat etmesiyle 11 Mart’tan bu yana ölü sayısı 1101’e çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yapılan toplam test sayısını 340 bin 380, toplam vaka sayısını 52 bin 167 olarak açıkladı. Koca’nın paylaştığı verilere göre yoğun bakımdaki hasta sayısı 1626 entübe hasta sayısı 1021, iyileşen vaka sayısı ise 2965 oldu.