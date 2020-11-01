Bakan Koca ve UMKE personeli Edanur Doğan, enkazdan kurtarılan İnci’yi ziyaret etti

16 yaşındaki İnci Okan, depremin 17. saatinde enkazdan kurtarıldı. Ona ilk yardım elini uzatan Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) Personeli Edanur Doğan oldu. İlk olarak damar yolu açtı, ardından onu sakinleştirmek için elini tuttu.

İnci Okan, yapılan müdahalenin ardından sağ olarak kurtarıldı. Hastanede tedavisi devam ediyor. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, İzmir depreminde enkazdan çıkarılan İnci Okan'ı Ege Üniversitesi Hastanesinde ziyaret etti. Koca'ya ziyaretinde, İnci Okan'a ilk müdahaleyi yapan Sağlık Bakanlığı UMKE Personeli Edanur Doğan eşlik etti.

“BOYUM KÜÇÜK DİYE KURTULDUM”

İnci Okan ile sohbet eden Bakan Koca, “Arkadaşlar çok büyük gayretler gösterdiler ama sen de büyük cesaret gösterdin, direndin, elinden galen gayreti gösterdin. Rabbim bütün sevdiklerine bağışladı” dedi.

İnci ise, “İyi ki evde tektim. Babam yoktu. Babam oraya sığamazdı, kafasını falan çarpardı. Ben boy olarak küçüğüm. Kıvrılabildim bir yere öyle kurtuldum. Evde köpeğimle beraber kaldık. O da iyi ben de iyiyim” yanıtını verdi. Okan, köpeğinin durumunun iyi olduğunu, köpek oteline yerleştirtildiğini de belirtti.

“KEMANI HEPİMİZ DİNLEYELİM”

UMKE personeli Edanur Doğan ise daha önce enkaz altında konuştuğu İnci Okan ile bu sefer hastanede buluştu. Doğan, ‘Tekrardan ziyaret etmeye geleceğim’ sözünü verdi. Enkaz altındaki sözüne atıfta bulunarak, ‘Bana keman çalacaksın’ dedi. Bakan Koca da ‘Kemanı hepimiz dinleyelim’ diye karşılık verdi.

‘İĞNE KORKUM VAR ENKAZ ALTINDA ACITMADI’

Edanur Doğan’ın çabasına dikkat çeken Koca, “O zor şartlarda damar yolu açmaya çalıştı” dedi. İnci Okan’a “Acıtmamıştır umarım” diye sordu. Okan ise, ‘İğne korkum var ama ona rağmen acımadı fazla’ yanıtını verdi.

DOKTORLAR SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

İnci Okan için doktorları, “Genel durumu iyi, böbreklerinde bir sıkıntı yok şu an için” bilgisini paylaştı. Bakan Koca, İnci Okan’a “Geçmiş olsun, rabbim şifa versin, bizleri de unutma. Duadan eksik etme olur mu” diyerek ziyaretini sonlandırdı.

NE OLMUŞTU? İzmir'de meydana gelen 6.9 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı'nın enkazı altında kalan İnci Okan, 17 saat sonra Sağlık Bakanlığı UMKE görevlisi Edanur Doğan tarafından kurtarıldı. Aksaray İl Sağlık Müdürlüğü UMKE personeli Edanur Doğan, acı çeken İnci'nin elini tutarak, “Ben seni keman çaldığında dinlemeye de geleceğim. Çok güzel, çok akıllı bir kızsın sen. Birazdan dışarı çıkacağız seninle, annen bizi bekliyor. Sen çok güçlü bir kızsın” diyerek yatıştırdığı o anlar hafızalara kazındı. Küçük kız canının çok yandığını belirtince, görevli, “Özür dilerim canını yaktığım için” demiş, İnci ise ağlayarak canının yapılan ilk müdahaleden değil, sıkışan bacaklarından dolayı yandığını söylemişti. İlk müdahalesi enkaz altında yapılan İnci, ekipler tarafından yaklaşık 17 saat sonra buradan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.