Bakan Pakdemirli ile görüşmek için saatlerce aç, susuz beklediler: “Bizi insan yerine koymadı!”

Ilgın ilçesi Çavuşcugöl Köyü'nde 1. Derece tarım arazilerinin kömür madeni için kamulaştırılmasına karşı çıkan mahalleli kadınlar, seslerini Konya'ya gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye ulaştırmak istedi.

ÇAVUŞCUGÖLLÜ KADINLARA PAKDEMİRLİ İLE GÖRÜŞME SÖZÜ VERİLDİ

Öğle saatlerinde Çavuşcugöl'den yola çıkan kadınlar, Pakdemirli'nin tarım paydaşlarıyla toplantı yaptığı otelin önüne geldi. Burada ellerindeki Türk Bayraklarını sallayarak Bakan Pakdemirli ile görüşmek istediklerini belirten kadınlara, bakanla görüşme sözü verildi.

BAKAN YERİNE VALİ İLE GÖRÜŞTÜRÜLDÜLER

Çavuşcugöllü kadınlar aldıkları sözün ardından otel önünde Bakan Pakdemirli'nin çıkışını saatlerce bekledi. Bir süre sonra otelin arka kapısında ‘Bakan Pakdemirli ile görüşeceksiniz' denilerek içeri alınan Çavuşcugöllü kadınlar, Konya Valisi Vahdettin Özkan ile görüştürüldü. Köylü kadınların otelin arka kısmından içeri alındıkları esnada ise Bakan Pakdemirli otelin ön giriş kapısından kendisini bekleyen araca binerek, otelden ayrıldı. Öte yandan Bakanlık korumları Pakdemirli’nin otelden çıkış anına ilişkin görüntü almaya çalışan basın mensuplarına engel olmaya çalıştı.

“AÇ, SUSUZ BEKLEDİK”

Vali ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan köylü kadınlardan Vesile Cankurt, duruma tepki gösterdi. Cankurt, “Burada 3 saat boyunca güneşin altında aç, susuz bekledik. Ben şeker hastasıyım. Bakanın korumaları bize ‘bakanla görüşeceksiniz' dediler. Bizi arka kapıdan içeri aldılar. Bakanı göremedik, Vali ile görüştük. Vali de bizi sakinleştirdi. Vali taleplerimizin iletileceğinin sözünü verdi. Bakanın randevusu çokmuş, biz plansız gelmişiz” ifadelerini kullandı.

“BİZİ İNSAN YERİNE KOYMADI”

Bakan Pakdemir'lin programına katılan AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir'e de tepki gösteren Cankurt, “Vali en azından derdimizi dinledi, başkası derdimizi bile dinlemedi. Köylümüz olan Hacı Ahmet Özdemir de buradaydı. Bizi insan yerine koymadı. Bir gün gelecek, aynı köye gelecek. Onun babasının mezarı da o köyde” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

Konya'nın Ilgın ilçesine bağlı Çavuşcugöl Mahallesi'nde 3 Ocak'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'nun (TKİ) 165 metrekare sahada kömür üretim faaliyetlerini devam ettirebilmesi için acil kamulaştırma kararı alındı.

KAYMAKAMA ÖDÜL GİBİ CEZA

Kararın ardından kamulaştırma kararı ile ellerinden alınana topraklarında kömür madeni istemediklerini belirten bölge halkı eylem başlattı. Gelişmelerin ardından önce AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir ardından da Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu eylemlerini sonlandırmaları için görüştükleri bölge halkını azarlamış, bölge halkı da AKP'li vekil ve Ilgın Kaymakamını protesto etmişti. Gelen tepkiler üzerine Ilgın Kaymakamı Kadiroğlu önce Valilik emrine ardından da Bilecik Vali Yardımcısı olarak atandı.