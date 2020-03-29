Bakanı ne götürdü?

Kararnamede ‘Görevine son verilmiştir' ifadesi kullanılarak adeta cezalandırıldığı iması yapılan Turhan'ın yerine yine Trabzonlu olan hemşehrisi ve Bakan Yardımcısı Adil Karaismailoğlu atandı.

Turhan'ın görevden alınma nedeniyle ilgili kulislerde iki iddia gündeme geldi.

İddia 1: Kanal İstanbul'un ihalesini ertelemediği için gece yarısı görevinden alındı.

İddia 2: Corona virüsü önlemleri konusunda ‘pasif' kaldığı için koltuğunu kaybetti.

İHALE Mİ VİRÜS MÜ?

Turhan'ın görevden alınmasına Kanal İstanbul için önceki gün yapılan ve büyük eleştiri alan maskeli ihalenin neden olduğu konuşuldu.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, “Kanal İstanbul ihalesini ertelemedi diye gece 02.00'de bakanı görevden almazlar. Büyük ihtimalle ihaleyi alan firmada bir yanlışlık (!) olmuştur” yorumunu yaptı.

AKP kulislerinde ise asıl gerekçenin Cahit Turhan'ın, virüs önlemlerinde pasif kalması olduğu öne çıktı. Kanal İstanbul'la ilgili son ihalenin daha önce belirlenen takvime göre yürütüldüğü ve bakanın kişisel bir rolünün olmadığı kaydedildi.

TURHAN'A RAĞMEN…

Turhan'ın virüs nedeniyle havayolu, karayolu ve denizyolu ulaşımında erken önlem alamadığı ve yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı son 7 tedbir içinde yer alan ‘Yurtdışı uçuşların yasaklanması' kararı da Turhan'a rağmen alınmış bir karar olarak öne çıkıyor.

YENİ BAKAN İBB'DEN GELDİ

Yeni Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun özgeçmişinde daha çok İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) görevleri dikkat çekiyor.

2018'de İBB'de Genel Sekreter Yardımcılığı yapan Karaismailoğlu, Erdoğan'ın İBB Başkanlığı döneminde de İETT'de çalıştı.

Ulaştırma Bakan Yardımcısı olan Karaismailoğlu'nun, Kanal İstanbul Projesi'ni en iyi bilen isimlerden olduğu belirtildi.