Bakanlık aşevinin banka hesaplarına el koymuştu! Belediye, tek tek o evlere yemek götürüyor

Odunpazarı Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, aşevinin banka hesaplarının bloke edildiği ifade edilerek, bir sonraki duyuruya kadar aşevinin banka hesaplarına para yatırılmaması istendi.

“AŞEVİ HER KOŞULDA İHTİYAÇ SAHİPLERİNİN YANINDA OLACAK”

Odunpazarı Belediyesi’nden yapılan açıklamada, Aşevinin, afet durumunda günde 15 bin kişinin faydalanabileceği kapasiteye sahip olduğu belirtilerek şu ifadeler kullanıldı;

*Her gün binlerce ihtiyaç sahibi hemşerimize sıcak yemek yardımı yapan, afet durumunda günde 15 bin kişinin faydalanabileceği kapasiteye sahip aşevimizin banka hesapları bloke edilmiştir.

*Bu nedenle aşevimizin banka hesaplarına para yatırmamanızı rica ederiz. Aşevi ve halk market her koşulda ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında olacak.

*Tüm imkanlarımızı seferber edecek ve evinden çıkamayan hemşehrilerimizin ücretsiz alışverişini, erzağını ve 3 kap yemeğini evlerine götürmeye devam edeceğiz.

“BİNLERCE AYNİ YARDIM GELİYOR”

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın ihtiyaç sahipleri için başlattığı, ücretsiz gıda temin noktalarını sosyal medya hesabından paylaşırken kullandığı, “İyilik bulaşıcıdır” sözüne gönderme yaparak konuya ilişkin açıklama yapan Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, “Sayın Mansur Yavaş başkanım, Eskişehir'de de iyilik bulaşıcıdır. Aşevimize binlerce ayni yardım geliyor. Teşekkürler Eskişehir” dedi.

ANTALYA’DAKİ AŞEVİ DE KAPATILDI

Antalya'nın CHP’li Muratpaşa Belediyesi’nin de günde 2 bin yoksul insana yemek verdiği aşevinin yardım hesapları İçişleri Bakanlığı kararı ile kapatılmıştı.

Afet zamanında dahi siyasi kaygılarla hareket edildiğini söyleyen Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Mülki idare, genelgenin istisna tarif etmediğini belirterek hesapları kapatmamızı istedi. Biz de 1 gün bekledikten sonra hesapları kapatmak durumunda kaldık” demişti.