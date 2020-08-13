Skandal ihalede flaş gelişme: AKP’li başkan yardımcısı istifa etti

AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 10 Mart 2020'de Talas ilçesinde Erciyes manzaralı 221 adet villa parselini kapalı ihale usulü ile satışa çıkardı.

AKP’li belediye parselleri tek tek satmak yerine toplu satışa çıkarıp, Kayseri Esnaf Sanatkarlar Odası’na ortalama 100 bin TL’den 22 milyon TL’ye sattı.

AKP'Lİ YÖNETİCİLER ORTAK OLDU

Sanatkârlar Odası ilk taksidi yatıramayınca parsellere Büyükşehir Belediye İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ'un çocukları, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin üst düzey yöneticileri ve AKP'li Talas Belediyesi yöneticilerinden birçok kişi ortak oldu.

AKP'Lİ BELEDİYE 40 MİLYON TL ZARAR ETTİ

AKP'li belediye tarafından ortalama 100 bin TL'den satılan parseller, ertesi gün alıcılar tarafından 300 bin TL’den satışa çıkarıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tek tek satmak yerine toplu satışla 22 milyona sattığı parsellerden 40 milyon TL zarar ettiği öne sürülmüştü.

“ETİK DEĞİL”

Skandal ihalenin gündeme gelmesinin ardından AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, “İhale tamamen hukuka uygun ancak etik olmayan belediye çalışanlarının da bu işin içerisinde olmasıdır. Burası hukuk devletidir, hiçbir şeyin arkasına sığınmıyoruz. Belediye ya da yan kuruluşlarında buradan alan, bu işe bulaşan varsa kendilerinin geri iade etmeleri ve bu işin içinden tamamen sıyrılması talimatını verdim” dedi.

AKP'Lİ BAŞKAN YARDIMCISI İSTİFA ETTİ

Yaşanan gelişmelerin ardından villa parsellerinden satın alan AKP'li Talas Belediye Başkan Yardımcısı İlker Sülev'in görevinden istifa ettiği, aldığı villa parselini de iade edeceği öğrenildi. Sülev’in, ‘Proje ve Etüt Daire Başkanlığı’nda görevlendirildiği ortaya çıktı.

DİĞER İSİMLER DE İSTİFA EDECEK Mİ?

Bu istifanın ardından gözler Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan ile İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Altuntuğ’un yanı sıra villa parsellerini satın alan diğer yöneticilere çevrildi. AKP’li isimlerin önümüzdeki günlerde istifa edip etmeyeceği merak konusu oldu.

“KİM BU 103 KİŞİ?”

221 villa parseli İhalesine ortak edilen 103 kişinin isimlerinin saklandığını belirten CHP Kayseri Grup Başkan Vekili Özgür Özer, ise şunları söyledi:

* 221 villa parseli ihalesine ortak edilen 103 kişi tapularını hemen almış ancak kooperatif üyelerinin tapularını hala alamamış olması akıllarda soru işareti bırakıyor.

* Bu 103 kişi şahıs yani bireysel eklenmişler. Biz isimlerini istedik, Encümen kararında geçiyor bu isimler, ama meclis üyesine isimleri veremeyiz diyorlar. Yazılı olarak da başvuru yapacağım. Çünkü kamuoyu bu 103 kişiyi merak ediyor.