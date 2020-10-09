Baro direnişine ilk soruşturma

Şanlıurfa Cumhuriyet Savcılığı, çoklu baro yasa tasarısına karşı yaptıkları oturma eylemi ve basın açıklaması nedeniyle Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel ve 25 avukat hakkında soruşturma başlattı. Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle açıldığı belirtilen soruşturma için Öncel, “Amaç avukatları susturmak” dedi ve şu değerlendirmeyi yaptı:

‘BİAT ETMEYECEĞİZ'

“Meslektaşlarımızla birlikte anayasal hakkımız olan tepkimizi ortaya koymak, mesleğimizin onurunu korumak adına adliye önünde kısa bir basın açıklaması sonrasında ise oturma eylemi yapmıştık. Buna soruşturma açılmış. Bu soruşturma, yapmış olduğumuz mücadelenin onur madalyasıdır. Bu yolda yargılanmaktan şeref duyarım. Soruşturmayı açanlar da bundan bir şey çıkmayacağını biliyor. Savunmayı savunmaya devam edeceğiz. Biat etmeyeceğiz, susturamayacaklar.”

‘AVUKATLARA YAPILAN BASKININ SON NOKTASI'

Şanlıurfa Barosu Başkanı Abdullah Öncel, baro seçimlerinin ertelenmesini de değerlendirdi. Pandemi nedeniyle alınan ‘erteleme kararı' için Öncel, “Avukatlara ve barolara yapılan baskının artık son noktasıydı. Türkiye'de faaliyet gösteren tüm siyasi partilerin kongreleri yapılırken, AVM'ler, kafeler, restoranlar aktif olarak çalışırken sadece hukuk kurumu örgütlerinin genel kurullarının ertelenmesini kesinlikle pandemiye bağlamıyor ve iyi niyetli okumuyoruz” dedi. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun çoklu baro sisteminin mimarı olduğunu söyleyen Öncel, “Meslektaşlarımız Feyzioğlu'nu başkan olarak görmek istemiyor” diye konuştu.